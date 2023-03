Via le canzoni italiane da Facebook e Instagram: Meta non rinnova con la Siae

A causa del mancato rinnovo dell’accordo tra Meta, l’impresa statunitense che controlla Facebook e Instagram, e la Siae, Società Italiana degli Autori e degli Editori, i brani che rientrano nel repertorio di quest’ultima saranno rimossi dalla libreria musicale dei social network. Ciò vuol dire che non sarà più possibile condividerli, tra gli altri, nei Reels e nelle Stories.

Via le canzoni italiane da Facebook e Instagram

A renderlo noto è stato un portavoce di Meta, che ha spiegato: «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale». E ancora: «Crediamo che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo af impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti».

L’impatto per gli utenti

Gli utenti, dunque, non potranno più condividere i brani del repertorio Siae nelle Storie di Facebook e Instagram, nei Reels di Facebook e Instagram e nel Feed di Instagram, dove si la musica si può aggiungere ai post dallo scorso novembre. I brani che non rientrano nel repertorio Siae continueranno invece ad essere disponibili nella libreria musicale di Meta. Per quanto riguarda i contenuti ancora visibili che contengono una brano musicale, su Facebook verranno rimossi e si potranno ricaricare senza musica o con un altro brano in un secondo momento, mentre su Instagram verranno silenziati – a meno che gli utenti non decidano di sostituire l’audio selezionando una traccia audio disponibile sul catalogo. Secondo quanto si apprende, la rimozione dei brani dalle piattaforme o dei contenuti comincerà nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo.