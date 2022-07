La canzone della vita stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Dan Fogelman dirige Al Pacino in La canzone della vita (Danny Collins), in onda stasera 12 luglio alle 21,25 su Rai1. La trama, che si basa su una storia vera, segue una rock star ormai in declino che riceve una lettera dal defunto John Lennon. L’ex Beatles gli aveva scritto 40 anni prima sperando in una collaborazione, ma la missiva non è mai arrivata a destinazione. Nel cast Christopher Plummer, Bobby Carnavale e Jennifer Garner. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La canzone della vita, trama e cast del film stasera 12 luglio 2022 su Rai1

Il film di Fogelman racconta la storia di Danny Collins (Al Pacino), una rockstar molto famosa negli Anni 70 ma ormai in declino. Oggi ha più di 60 anni, il pubblico è diminuito e meno affiatato, ma lui non ha voglia di rinunciare agli eccessi della vita. Passa le sue giornate fra alcol e droga, esibendosi con vecchie canzoni che hanno fatto il loro tempo. Il giorno del suo compleanno, però, riceve un regalo destinato a cambiargli del tutto la vita. Il suo manager Frank Grubman (Christopher Plummer) gli consegna una lettera di John Lennon risalente a 40 anni prima. La missiva, mai giunta a destinazione, riporta l’approvazione dell’ex Beatles, ormai scomparso da anni, e la richiesta di una collaborazione.

Dopo un iniziale sbandamento, le parole di Lennon entrano nel cuore e nell’animo di Collins che decide di dare una scossa alla sua vita. Prepara dunque i bagagli per il New Jersey, dove spera di fare in tempo a vedere suo figlio Tom Donnelly (Bobby Carnavale), vittima di una malattia. Lo ritrova, dopo anni di distanza, ormai cresciuto, con una bella moglie (Jennifer Garner) al suo fianco e in dolce attesa. Decide di lasciarsi alle spalle agiatezza ed eccessi e di iniziare un nuovo capitolo accanto alla sua famiglia. L’improvviso cambiamento risveglierà in lui la vena artistica.

La canzone della vita, 5 curiosità sul film stasera 12 luglio 2022 su Rai1

La canzone della vita, il regista ha scritto alcuni cult dell’animazione

Regista del film con Al Pacino è Dan Fogelman. Sebbene dietro la macchina da presa abbia diretto solo La vita in un attimo con Oscar Isaac oltre a questo film, è un celebre sceneggiatore. Suoi infatti i copioni di Cars – Motori ruggenti, Cars 2 e Rapunzel – L’intreccio della torre. Per il piccolo schermo ha invece dato vita alla serie di successo This is Us.

La canzone della vita, la storia vera che ha ispirato il film

Il film in onda su Rai1 trae ispirazione da un’incredibile storia vera che ha come protagonista il cantante folk britannico Steve Tilston. Dopo un decennio di successi, si lasciò andare a una carriera mediocre prima di tornare alla ribalta nel 2010 proprio grazie a una lettera di John Lennon. Nella missiva, l’ex Beatles e la moglie Yoko Ono gli facevano i complimenti per la sua musica, sperando in una collaborazione. Peccato però che la lettera giunse a destinazione con decenni di ritardo e il featuring non vide mai la luce.

La canzone della vita, il rifiuto di Michael Caine nei panni del manager

Nei panni di Frank Grubman, fidato amico e manager del protagonista, c’è Christopher Plummer, leggenda di Hollywood scomparsa nel febbraio 2021. Tuttavia, come prima scelta il regista volle Michael Caine, che però si vide costretto a rifiutare per altri impegni improrogabili. Nel 2015 era infatti sul set di Youth – La giovinezza di Sorrentino.

La canzone della vita, il concerto riprende immagini di un vero evento live

Il film inizia con il protagonista nel bel mezzo di un concerto dal vivo. Non tutti sanno che il set fu allestito in un reale concerto a Los Angeles dei Chicago, rock band che scrisse hit come Hard to Say I’m Sorry. Al Pacino e la troupe salirono sul palco durante una pausa del concerto ed effettuarono le riprese di fronte a un vero pubblico.

La canzone della vita, i riconoscimenti e l’accoglienza al box office

Il film di Dan Fogelman ottenne il plauso della critica, come dimostra la nomination ai Golden Globe per Al Pacino nella categoria “Miglior attore protagonista”. Il premio andò però a Matt Damon per Sopravvissuto – The Martian. Al botteghino il film incassò 10,8 milioni di dollari, di cui circa la metà negli Stati Uniti. In Italia non approdò mai in sala, giungendo direttamente in home video nel 2016.