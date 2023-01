Canzone di Shakira, la nuova fidanzata di Piqué: «Allena un po’ il cervello»

La canzone di Shakira avrebbe dei riferimenti all’ex marito Piqué. I due si sono lasciati con una dolorosa separazione, che si era conclusa con un accordo. Poi, era arrivata la canzone. Infine, sarebbe arrivata una risposta dall’attuale fidanzata di Piqué.

La fidanzata di Piqué risponde alla canzone di Shakira

«Ti auguro il meglio con la mia cosiddetta sostituzione. Non so nemmeno cosa sia successo. Ti comporti in modo così strano che non ti riconosco nemmeno. Valgo due di 22 anni. (…) Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio (…) un lupo come me non è per i ragazzi come te. (…) Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare» si può ascoltare nel brano.

Shakira avrebbe parlato anche di lei: «Le donne non piangono, le donne fatturano. (…) Tanta palestra, ma allena un po’ anche il cervello». Clara Chia Marti avrebbe pubblicato una storia su Instagram, ma questa sarebbe stata cancellata pochissimo tempo dopo.

Il testo della canzone

Qual è il testo della canzone?

«Scusa, ho un altro aereo / Non tornerò qui / Non voglio un’altra delusione / Tanto che dici di essere il campione / E quando avevo bisogno di te / Hai dato la tua versione peggiore. Scusa piccolo, avrei dovuto buttarti fuori un po’ di tempo fa / Un lupo come me non è per principianti / Un lupo come me non è per quelli come te / Per ragazzi come te / Sono troppo buono per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per te per mortificarti / Mastica e deglutisci, deglutisci e mastica / Non tornerò con te, non piangere per me, e non mi pregare / Ho capito che non è colpa mia se ti criticano / Faccio solo musica, mi dispiace che ti dia fastidio. Mi hai lasciato i suoceri come vicini di casa / I media alla mia porta e indebitata / Pensavi di avermi ferito, ma mi hai reso più forte / Le donne non piangono più, fatturano. Ha il nome di una brava persona / Chiaramente non è come sembra / Ha il nome di una brava persona / È chiaramente uguale a te / Per ragazzi come te / Sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Dall’amore all’odio è un passo / Non tornare qui, prestami attenzione / Zero rancore piccolo, / Ti auguro buona fortuna con la mia presunta sostituta / Non so nemmeno cosa ti sia successo / Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti / Valgo due di 22 anni. Hai scambiato una Ferrari con una Twingo / Hai scambiato un Rolex con un Casio / Stai andando veloce, rallenta / Fai un sacco di palestra ma fa lavorare un po’ anche il cervello / Foto in cui mi vedono / Mi sento come un ostaggio / Per me va tutto bene / Ti lascio domani e se vuoi può venire anche lei / Ha il nome di una brava persona / Chiaramente non è come sembra / Ha il nome di una brava persona / È chiaramente uguale a te / Per ragazzi come te / Sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te».