Canzone segreta: ospiti della puntata in replica stasera venerdì 20 agosto 2021 su Rai1

Ritorna anche stasera, venerdì 20 agosto 2021, alle 21.25, l’appuntamento settimanale di Rai1 con le repliche di Canzone segreta, il varietà ispirato al format francese La Chanson Secrète, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine e condotto da Serena Rossi. Dalla poltrona bianca, grande protagonista del programma, gli ospiti di ogni puntata (in genere, celebrità del mondo della televisione, del cinema, del giornalismo e dello sport) vengono accompagnati in un viaggio fra i ricordi che, dalle prime note del brano del cuore, attraversa le tappe fondamentali della vita e della carriera del personaggio di turno, muovendosi tra filmati, fotografie e aneddoti. Ma non è tutto. Dopo aver rivissuto la sua storia, l’ospite riceverà una sorpresa canora da parte di un amico noto, un cantante o un gruppo, in omaggio alla sua ‘canzone segreta’. Ad accompagnare il tutto, entusiasmanti performance live e le straordinarie coreografie del corpo di ballo.

Canzone segreta: gli ospiti della puntata in onda stasera 20 agosto 2021

A lasciarsi sorprendere ed emozionare, stasera, un parterre di nomi quasi esclusivamente femminile. Saliranno sul palco la conduttrice Francesca Fialdini che, nella scorsa stagione, è stata al timone del talk show della domenica Da noi…a ruota libera e l’ex modella e presentatrice Paola Perego, da tempo lontana dal piccolo schermo. Per la quota cinema, invece, attesa la partecipazione di Raoul Bova, uno degli attori più richiesti della fiction italiana e con un passato da nuotatore noto a pochi, e Claudia Gerini, stella del grande schermo e protagonista di serie di successo come Suburra. Non può ovviamente mancare l’intrattenimento, con l’eclettica cantante Amanda Lear e il racconto di una vita elettrizzante fatta di moda, arte e musica. Chiude la trasmissione il contributo di un ospite a sorpresa, pronto a emozionare il pubblico in sala e i telespettatori.