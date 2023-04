La canzone di Drake e The Weeknd creata con l’intelligenza artificiale

In pochi, forse addirittura nessuno, tranne i diretti interessati, si sarebbero potuti accorgere della differenza: Heart On My Sleeve sembra davvero una canzone cantata da Drake e da The Weeknd, se non fosse che quelle identiche alle loro, non sono voci originali, ma create da un’intelligenza artificiale, più precisamente un software capace di clonare le voci dei grandi della musica.

La canzone creata con l’intelligenza artificiale è diventata virale

Nella canzone, i due sparlano in rima di Selena Gomez, ex fiamma di entrambi, ma nessuno dei due si è mai incontrato con l’altro per registrare il pezzo. La diffusione in rete è stata fatta da Ghostwriter, un utente mascherato da fantasma che su TikTok ha presentato il pezzo con queste parole: «Questo è solo l’inizio». Mentre c’è chi disprezza il ricorso all’intelligenza artificiale nella musica, altri si concentrano sui vantaggi che si potrebbero ottenere con il suo utilizzo. I protagonisti della vicenda almeno virtualmente, Drake e The Weeknd, non si sono espressi sulla canzone artificiale a firma del «fantasma» di TikTok. Ma qual è stata la reazione degli utenti social? Sono bastate poche ore e la canzone Heart On My Sleeve è diventata virale, raggiungendo in pochi giorni 15 milioni di visualizzazioni sull’account di TikTok di Ghostwriter, 275mila sul suo canale YouTube e quasi 630mila ascolti su Spotify.

La canzone è stata rimossa dalle piattaforme

Ben diversa la reazione della Universal Music Group, che ha fatto rimuovere il pezzo, parlando di violazione del copyright. «Non esiteremo a prendere provvedimenti per proteggere i nostri diritti e quelli dei nostri artisti», ha avvertito l’etichetta tramite una email, pubblicata dal Financial Times. La canzone non è più disponibile per l’ascolto su Apple Music, Spotify, Deezer o Tidal, ma solo su You Tube. Tra i sostenitori dell’intelligenza artificiale c’è il dj David Guetta, che, come riportato su Nationalword, ha recentemente utilizzato la voce in stile Eminem generata dall’intelligenza artificiale su uno strumentale, sostenendone l’utilizzo.