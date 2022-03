Anticipazioni Il cantante mascherato stasera su Rai1: maschere e ospiti della terza puntata

Terzo appuntamento con Il cantante mascherato. Stasera 4 marzo, alle 21,20 su Rai1, Milly Carlucci torna per recuperare la puntata non andata in onda la scorsa settimana per rispetto delle vittime in Ucraina, con al suo posto un episodio del Commissario Montalbano. In scena tutte le nove maschere ancora in gara, due delle quali abbandoneranno il gioco proprio questa sera, e nuovi ospiti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

AQUILA 🦅 e CAVALLUCCIO MARINO 🌊 hanno calato la maschera!

Il cantante mascherato, dove eravamo rimasti e gli ospiti di stasera 4 marzo 2022 su Rai1

La puntata precedente de Il cantante mascherato ha portato all’eliminazione di due concorrenti. Si è trattato del Cavalluccio Marino e dell’Aquila, sotto le cui maschere si nascondevano Cristina D’Avena e Alba Parietti. Il nuovo episodio si aprirà con uno spareggio che vedrà sfidarsi il Drago e il Pinguino in una battaglia musicale senza esclusione di colpi. Chi vincerà accederà alla fase successiva che, come avvenuto in precedenza, proporrà duetti con alcuni artisti italiani e vecchie conoscenze dello show.

Arisa, presente anche al tavolo degli investigatori, canterà la sua Controvento con la Volpe prima di esibirsi in Meraviglioso amore mio con il Pastore Maremmano. A seguire, Mietta si dividerà fra il Camaleonte con cui canterà Dove si balla, hit di Dargen D’Amico, e la maschera Soleluna con cui duetterà in Splendido splendente. Fiordaliso canterà invece Non voglio mica la luna con il Pesce Rosso e Amandoti con la Medusa. Cristina D’Avena infine si esibirà con la Lumaca in Ciao Ciao, altro brano sanremese, e con il vincitore del duello fra il Drago e il Cavalluccio Marino. Qualora passasse il primo, è stato scelto il brano Serenere, mentre per il secondo è previsto Il cucuzzolo della montagna.

Il cantante mascherato, chi sono i quattro investigatori e la guest star della puntata

Al fianco di Milly Carlucci torneranno anche i suoi quattro ospiti fissi. Al tavolo degli investigatori, che cercheranno di capire chi si cela sotto le maschere, ci saranno Arisa, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Fondamentali anche le indagini della giuria popolare, capitanata anche stasera da Sara di Vaira. Oltre agli ospiti in studio potrà intervenire il pubblico da casa, dimostrando le sue teorie sugli account social del programma. Presenti infatti gli hashtag dedicati su Facebook, Twitter e Instagram. Nuovamente in studio anche la guest star Vito Coppola, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle assieme ad Arisa. Il danzatore accompagnerà i duetti sul palco con personali interpretazioni artistiche con coreografia di Simone di Pasquale.