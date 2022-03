Anticipazioni Il cantante mascherato stasera su Rai1: Zanicchi sostituisce Arisa, duetti e maschere

Quarto appuntamento con Il cantante mascherato. Stasera 11 marzo, alle 21,25 su Rai1, Milly Carlucci condurrà la nuova puntata del suo show con una ricca dose di novità, dal format ai membri della giuria. Negli studi Rai sbarcherà infatti Iva Zanicchi, che sostituirà Arisa, mentre Caterina Balivo potrà utilizzare la “mascherina d’oro” per rivelare l’identità segreta di un concorrente. Novità anche tra le maschere, con un nuovo volto dietro al Pinguino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il cantante mascherato, anticipazioni e duetti della puntata stasera 11 marzo 2022 su Rai1

La nuova puntata de Il cantante mascherato si aprirà, come ormai di consueto, con lo spareggio fra due maschere a rischio eliminazione. Stasera si tratterà del Drago e del Pastore Maremmano, la cui sfida deciderà quale delle due dovrà dire addio alla trasmissione e rivelare la sua identità. Grande novità poi anche fra le stesse maschere in gara. La scorsa settimana infatti aveva sorpreso tutti il ritiro improvviso di Edoardo Vianello che si era celato per i primi tre appuntamenti con le sembianze del Pinguino. Sebbene il concorrente abbia lasciato lo show, la maschera comparirà ancora anche se con un nuovo ospite.

Tra le tante novità, anche un nuovo volto in giuria. Stasera non ci sarà infatti Arisa impegnata a Pechino per la promozione del singolo Fino all’alba, scelto come inno ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Al suo posto al tavolo siederà Iva Zanicchi, che affiancherà così Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Quest’ultima, inoltre, avrà a disposizione un nuovo strumento investigativo, la “mascherina d’oro”. Dopo aver indovinato l’identità segreta di due concorrenti, Balivo ha infatti ottenuto un bonus tramite il quale potrà smascherare un terzo concorrente. Qualora dovesse però sbagliare, la maschera staccherà di diritto il pass per la semifinale della prossima settimana.

Il cantante mascherato, la giuria popolare e gli ospiti dei duetti della puntata

Come al solito, la puntata si svilupperà attraverso le performance musicali che vedranno le maschere duettare con alcuni volti celebri della musica italiana. Sul palco de Il cantante mascherato stasera ci saranno Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Edoardo Vianello e Donatella Rettore. Quest’ultima si esibirà anche come ospite con la celebre Cobra e la recente Chimica, cantata al Festival di Sanremo con Ditonellapiaga.

Oltre ai quattro giudici-investigatori tornerà anche Sara Di Vaira a capo del pool investigativo popolare. Infine, il danzatore di Ballando con le stelle Vito Coppola accompagnerà le performance dei cantanti con personali interpretazioni dei brani. Le coreografie de Il cantante mascherato sono opera di Simone Di Pasquale con la collaborazione di Matteo Addino. Al termine della puntata, i due concorrenti che avranno ottenuto il punteggio più basso verranno eliminati e dovranno gettare la maschera, rivelando così la loro vera identità.