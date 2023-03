Il cantante mascherato stasera su Rai1: format, maschere e giuria

Dodici celebrità in incognito, cinque investigatori d’eccezione e tanto divertimento. Stasera 18 marzo, alle 21.25 su Rai1, approda la quarta edizione de Il cantante mascherato, adattamento italiano dell’omonimo talent show statunitense. Alla conduzione ancora una volta Milly Carlucci, mentre in giuria approderanno tre new entry che proveranno a indovinare l’identità dei concorrenti vip. Ciascun artista infatti si esibirà con indosso una speciale maschera raffigurante un animale, una pianta oppure una stella. Fra le novità anche un ospite speciale che cambierà in ogni appuntamento e si rivelerà prima della fine della puntata. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Il cantante mascherato, le anticipazioni di stasera 18 marzo 2023 su Rai1

La nuova edizione de Il cantante mascherato vedrà dunque protagonisti 12 vip, provenienti sia dalla musica sia dalla televisione. Lo scorso anno trionfò Paolo Conticini che rimase nascosto sotto la maschera della volpe fino all’ultima puntata. Sul podio Lino Banfi e la figlia Rosanna al secondo posto, davanti a Riccardo Rossi. Completamente rinnovate la maschere della quarta edizione, ognuna delle quali si comporrà di abiti sontuosi e voluminosi, paillettes scintillanti e piume variopinte. Ci saranno infatti lo squalo, il riccio, la rosa, il cavaliere veneziano, il ciuchino, i colombi e il porcellino. E ancora, sul palco approderanno l’ippopotamo, lo scoiattolo nero, la stella, il cigno e il criceto. Grande novità della stagione 2023 sarà il cuore che celerà il “Cantante mascherato per una notte” che si svelerà al termine di ogni puntata.

I 12 concorrenti dovranno provare a celare la propria identità di fronte a cinque investigatori agguerriti. Al tavolo torneranno a sedersi Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, ormai habitué del programma sin dalla prima edizione. A loro si aggiungeranno le tre new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, che prenderanno il posto di Caterina Balivo e Arisa, impegnate rispettivamente con Lingo e Amici. Assieme a loro anche un pool investigativo popolare sotto la guida di Sara Di Vaira, volto noto di Rai uno in quanto danzatrice professionista di Ballando con le stelle, e Rossella Erra. Per facilitare l’identificazione, i concorrenti risponderanno alle domande degli investigatori ma la voce risulterà contraffatta. Unici indizi saranno cadenza, pause e inflessioni. Tutti i vip dovranno muoversi negli studi de Il cantante mascherato con indosso un abito e un mantello neri, senza interagire con i membri della troupe o del pubblico.