Il cantante mascherato stasera 11 febbraio su Rai 1: giudici, maschere e cantanti ospiti dello show con Milly Carlucci

Nuova stagione per Il cantante mascherato. Stasera 11 febbraio, alle 21,25 su Rai1, Milly Carlucci torna alla guida del talent-game show che unisce la musica allo spirito investigativo. Con lei una giuria d’eccezione che vedrà il ritorno di Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, cui si unirà Arisa. Spazio anche per il pubblico in sala e tanti ospiti del mondo dello spettacolo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

“#IlCantanteMascherato è un programma che parla a tutti, anche ai più giovani.

Porterà gioia, leggerezza e voglia di giocare.

Abbiamo tutti bisogno del desiderio di toglierci la maschera, proprio come faranno i protagonisti”.@StefanoColetta2

Da venerdì #11febbraio su @RaiUno. pic.twitter.com/DaPIhm68kx — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 8, 2022

Il cantante mascherato, giudici e maschere della nuova puntata da stasera 11 febbraio 2022 su Rai1

Il format del programma non subirà modifiche rispetto alla scorsa stagione. Dodici artisti vip si celeranno dietro maschere raffiguranti differenti animali e si esibiranno con alcune performance musicali. Unici indizi saranno la loro voce, opportunamente modificata, e le clip di presentazione prima di salire sul palco. Oltre ai quattro giudici-investigatori d’eccezione, in studio ci sarà anche un pool popolare capitanato da Sara Di Vaira, dal 2009 professionista di Ballando con le stelle. Spazio anche per il pubblico da casa che interverrà tramite i canali social del programma e della rete nazionale.

La stagione 2022 de Il cantante mascherato vedrà il ritorno di alcune maschere celebri durante la scorsa edizione, oltre all’aggiunta di interessanti new entry. Protagonisti saranno infatti il Cavalluccio Marino, la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell e il Camaleonte. Con loro anche il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Drago, il Pastore Maremmano, l’Aquila e la maschera Soleluna. Al termine della puntata di oggi, uno fra i concorrenti getterà la maschera, rivelando a tutti la sua identità e uscendo così dal gioco. Dai prossimi episodi invece saranno due gli artisti ad abbandonare la competizione. Fra le novità dell’anno la possibilità per gli artisti di rispondere in diretta alle domande degli investigatori.

Il cantante mascherato, cantanti ospiti e duetti dello show di Milly Carlucci in onda stasera su Rai1

La prima puntata si caratterizzerà per un format differente rispetto al resto della trasmissione. Oggi le dodici maschere duetteranno infatti con alcune celebrità della musica italiana in brani altrettanto famosi. La Volpe accoglierà sul palco i Cugini di campagna per una personale versione di Zitti e buoni dei Maneskin, mente il Pastore maremmano canterà sulle note di Mi manchi con Fausto Leali. Il Camaleonte si esibirà con Riccardo Fogli in Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, mentre il Drago e Marco Mengoni canteranno Guerriero. Cristina D’Avena salirà sul palco con il Pinguino per duettare sulle note de Il pinguino innamorato, mentre Orietta Berti intonerà Mille con la Lumaca.

Per l’Aquila ci sarà Morgan che canterà A mano a mano di Rino Gaetano, mentre Arisa accompagnerà Soleluna con La notte. Mietta salirà sul palco con il Cavalluccio Marino per cantare Bad Romance di Lady Gaga, mentre la Gallina con Edoardo Vianello intoneranno Per colpa di chi di Zucchero. Il Pesce Rosso duetterà sulle note di Le mille bolle blu con Memo Remigi, mentre Cristiano Malgioglio e Medusa canteranno L’importante è finire di Mina. Special guest di oggi sarà Vito Coppola, vincitore di Ballando con le stelle proprio con Arisa, che accompagnerà le performance sul palco.