Il cantante mascherato stasera su Rai1: anticipazioni, cosa sapere, duetti e ospiti della puntata di oggi

Nuovo appuntamento per Il cantante mascherato. Stasera 18 febbraio, alle 21,25 su Rai1, Milly Carlucci torna alla guida del talent game show dove artisti famosi si esibiscono indossando simpatiche maschere animali che ne occultano l’identità. Sarà compito di quattro giudici-investigatori e di un pool popolare svelare chi si nasconde sotto i travestimenti. La prima puntata si era conclusa con l’eliminazione della Gallina, che si è rivelata essere l’artista Fiordaliso. Oggi saranno due invece i cantanti che dovranno gettare la maschera. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il cantante mascherato, duetti e ospiti della seconda puntata stasera 18 febbraio 2022 su Rai1

Nuovo episodio, nuovi duetti all’orizzonte con ospiti speciali. I dieci artisti de Il cantante mascherato si esibiranno sul palco assieme ad alcuni volti celebri del panorama musicale italiano. Prima di ciò però ci sarà uno spareggio fra il Pesce Rosso e l’Aquila: chi perderà sarà costretto a rivelare l’identità e abbandonare lo show. A seguire Dodi Battaglia, storico membro dei Pooh, canterà Tanta voglia di lei con la Volpe e Piccola Katy con il Camaleonte. Morgan invece si esibirà accanto al Pastore maremmano per Io che non vivo di Pino Donaggio e con il Drago nella sua Altrove.

Seguirà il duetto fra il Pinguino e Paolo Belli con Sotto questo sole, prima che il fondatore dei Ladri di Biciclette canti con la Lumaca La prima cosa bella. Iva Zanicchi si esibirà prima con Soleluna in Testarda Io e poi con la Medusa nella celebre Zingara. Infine, gli studi Rai accoglieranno Peppino di Capri per due speciali duetti. L’artista campano canterà prima Saint Tropez Twist con il Cavalluccio Marino e poi Un grande amore e niente più con il vincitore dello spareggio iniziale fra Pesce Rosso e Aquila.

Il cantante mascherato, giudici-investigatori e special guest della trasmissione

Come per la prima puntata, anche stasera in studio ci sarà un quartetto di investigatori pronto a scoprire i segreti dei cantanti in gara. Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa e Flavio Insinna proveranno a smascherare i concorrenti con l’aiuto del pubblico da casa, che interverrà tramite i canali social dello show. Spazio anche a un pool popolare, alla cui guida ci sarà ancora una volta Sara Di Vaira. Come per l’episodio d’esordio, special guest de Il cantante mascherato sarà il ballerino e vincitore di Ballando con le stelle Vito Coppola, che sarà autore di alcune performance assieme ai cantanti sul palco. Le intere coreografie saranno opera di Simone Di Pasquale e Matteo Addino.