Il cantante mascherato stasera su Rai1: anticipazioni e ospiti della quinta puntata

Continuano le indagini de Il cantante mascherato. Dopo l’eliminazione di Vladimir Luxuria e Riccardo Fogli, rispettivamente il Pesce Rosso e il Pastore Maremmano, rimangono soltanto sette maschere in gara. Nella puntata di stasera 18 marzo, alle 21,20 su Rai1, altri due volti saranno finalmente rivelati, restringendo il campo sempre più verso la finale. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Milly Carlucci, mentre rientrerà Arisa dopo l’assenza nella scorsa puntata in cui aveva lasciato il posto a Iva Zanicchi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

I colpi di scena non sono mancati!😏

La 4^ puntata de #IlCantanteMascherato è disponibile qui: https://t.co/CpvIJjdNho pic.twitter.com/rVglqOKoCk — Rai1 (@RaiUno) March 12, 2022

Il cantante mascherato, canzoni e ospiti di stasera 18 marzo 2022 su Rai1

In apertura de Il cantante mascherato ci sarà come sempre uno spareggio, il cui perdente dovrà subito dire addio al programma: stasera al centro della sfida ci saranno la Lumaca e il Drago. Chi vincerà invece raggiungerà la manche successiva, dove avrà al suo fianco anche stasera un ospite speciale con cui duettare. Red Canzian si esibirà con la Volpe sulle note di Uomini soli e con la Medusa su quelle di Noi due nel mondo dell’anima. Spazio poi a Ivana Spagna che si unirà al vincitore del duello iniziale per cantare Easy Lady, prima di esibirsi con Call me assieme al Camaleonte. Infine Orietta Berti canterà il suo cavallo di battaglia Finché la barca va con il Pinguino e Lunapiena con il Soleluna.

Al tavolo della giuria, in veste di investigatori, ci saranno come sempre Flavio Insinna, Arisa, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Quest’ultimo eredità la “Maschera d’oro”, strumento speciale con cui poter svelare l’identità di un concorrente a sua scelta. Qualora però dovesse sbagliare, la maschera in questione riceverà direttamente il biglietto per la finale. Durante le esibizioni, il campione di Ballando con le stelle assieme ad Arisa, Vito Coppola, danzerà assieme ai cantanti grazie alle coreografie di Simone di Pasquale e Matteo Addino. Ospiti de Il cantante mascherato saranno invece il conduttore Max Giusti, l’attore Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio. Oltre ai quattro giudici in studio e alla giuria popolare capitanata da Sara di Vaira, anche il pubblico da casa potrà partecipare alle indagini esprimendo il proprio giudizio tramite le pagine social del programma.