Il Cantante Mascherato questa sera 1 Aprile su Rai1: anticipazioni e ospiti della finale

È giunto il momento di togliersi la maschera e rivelare l’identità segreta. Stasera 1 aprile, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda la finale de Il cantante mascherato, il talent game con la conduzione di Milly Carlucci. Giudici in studio e pubblico da casa conosceranno finalmente chi si nasconde dietro le cinque maschere ancora in gara, fino a scoprire chi sarà il nuovo vincitore. Spazio anche a tanti ospiti, tra cui l’attore Lino Banfi e la band i Gemelli di Guidonia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Eleonora Giorgi e Gabriele Cirilli, rispettivamente sotto le maschere di Gatta e Pinguino, hanno lasciato la sfida durante la semifinale della scorsa settimana. Restano dunque in gara solo cinque personaggi segreti che nascondono la loro identità sotto altrettanti travestimenti. Sono la Volpe, la Lumaca, Il Camaleonte, il Pulcino e Soleluna, sotto cui molti vedono però Cristiano Malgioglio. In studio, in veste di investigatori ma anche di giudici delle performance, torneranno Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, cui si aggiungerà anche la guest star Iva Zanicchi. L’artista, quest’anno protagonista anche al Festival di Sanremo, aveva già ricoperto il ruolo durante una puntata delle eliminatorie iniziali, sostituendo Arisa. I cinque detective faranno leva sull’aiuto della giuria popolare, guidata da Sara di Vaira, e del pubblico da casa, che potrà intervenire tramite i canali social Facebook e Twitter della trasmissione Il cantante mascherato.

La finale de Il cantante mascherato coinvolgerà anche un ricco cast di ospiti. Special guest dell’ultimo atto sarà Patty Pravo, che si esibirà sul palco con alcuni dei suoi intramontabili successi. Milly Carlucci accoglierà anche l’attore pugliese Lino Banfi e la figlia Rosanna, oltre a Giancarlo Magalli che giungerà con la figlia Michela. Infine, in studio anche i Gemelli di Guidonia, campioni in carica di Tale e Quale Show. Spazio anche alle performance di danza di Vito Coppola, vincitore di Ballando con le stelle assieme ad Arisa. I due saranno protagonisti anche stasera si un’esibizione di coppia pronta a emozionare il pubblico. Le coreografie delle maschere in sfida saranno come sempre opera di Simone Di Pasquale in collaborazione con Matteo Addino.