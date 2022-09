Canosa di Puglia, neonate scambiate nella culla: risarcimento da un milione

A Canosa di Puglia due neonate vennero scambiate nella culla nel 1989. Ora, grazie ai social, le donne cresciute sono riuscite a mettersi in contatto e hanno richiesto un risarcimento enorme alla Regione Puglia. Ecco cosa è successo nei dettagli.

La vicenda delle neonate scambiate nella culla a Canosa di Puglia

L’episodio che ha stravolto le vite di Antonella e Lorena, questo il nome delle vittime di tali episodio, sarebbe successo dopo il parto, quando le neonate sono state spostate per essere depositate nel nido. Tuttavia, a nessuna delle due infanti venne applicato il braccialetto identificativo. Per questo particolare, le mamme non poterono identificare l’errore e lo scambio tra neonate fu fatto.

Nel 2012 poi, per caso, le donne, ormai cresciute, hanno scoperto la verità grazie a delle foto su Facebook. Infatti, le donne avevano notato delle incredibili somiglianze con persone che non avevano nessun grado di parentela. Sono andate a fondo di questa vicenda e hanno effettuato il test DNA. L’esito del test è stato chiaro: le piccole furono scambiate nella culla e hanno vissuto con famiglie diverse. Questa scoperta si è tramutata poi in due richieste di risarcimento da parte delle donne che hanno chiesto i danni alla Regione Puglia.

Il risarcimento della Regione Puglia

La Regione Puglia risarcirà un milione di euro a Lorena, ormai 33enne, la bimba scambiata a Canosa di Puglia e solo ora ricongiunta con la sua vera famiglia. La sentenza del Tribunale civile di Trani giunge alla conclusione a dieci anni dalla rivelazione assurda della storia delle bambine di Canosa. Una delle mamme di nome Caterina, che credeva di aver partorito la neonata di nome Lorena e invece era la mamma dell’altra bimba, Antonella, dovrà ricevere 215 mila euro, la stessa cosa vale per il marito, mentre 81 mila euro andranno all’altro figlio, “per non aver potuto vivere compiutamente la relazione parentale”.

Ad Antonella, la Regione pagherà circa mezzo milione di euro, anche se nessuna cifra potrà mai restituire la vita mancata. Le ragioni dietro a questa sentenza del giudice sono ben chiare: il personale ospedaliero, ha l’obbligo di operare perché il parto e le successive cure avvengano in sicurezza e inoltre deve occuparsi di “consegnare” alla madre il neonato che ha partorito. Tale “inadempimento contrattuale” da parte della struttura avrebbe concretizzato un enorme danno per tutte le persone coinvolte nella vicenda.