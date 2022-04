Canone unico patrimoniale 2022, le ultime notizie: cos’è e chi lo paga

La fine dello stato di emergenza decretata dal governo il 31 marzo 2022 ha fatto venire meno l’esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale: vediamo cos’è, chi lo paga, a quanto ammonta e quali sono le agevolazioni ancora valide quest’anno.

Canone unico patrimoniale 2022: cos’è e chi lo paga

Entrato in vigore nel 2021, consiste nella somma dovuta a comuni, province e città metropolitane per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari tramite impianti installati su aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati nel caso in cui siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico o all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.

A dover versare la cifra agli enti locali è il titolare dell’autorizzazione o della concessione o anche colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Il versamento va fatto direttamente a comuni, province e città metropolitane nel momento in cui viene rilasciata la concessione o l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Canone unico patrimoniale 2022: a quanto ammonta

A stabilire l’entità della somma sono i singoli enti locali, che la calcolano sulla base di regole generali stabilite a livello nazionale. Sono diversi i fattori che incidono sulla cifra del canone:

per le occupazioni di suolo pubblico va considerata la durata, la superficie, la tipologia, le finalità e la zona ;

; per la diffusione di pubblicità occorre considerare la superficie complessiva del mezzo pubblicitario.

La Legge di bilancio che ha introdotto il CUP ha comunque fissato delle tariffe annue e giornaliere da considerare come base di calcolo (che possono essere comunque modificate dagli enti). Queste quelle annue classificate in base al numero degli abitanti del comune:

Comuni con oltre 500.000 abitanti: 70 euro

Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti: 60 euro

Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti: 50 euro

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti: 40 euro

Comuni fino a 10.000 abitanti: 30 euro

Queste invece quelle giornaliere:

Comuni con oltre 500.000 abitanti: 2 euro

Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti: 1,30 euro

Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti: 1,20 euro

Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti: 0,70 euro

Comuni fino a 10.000 abitanti: 0,60 euro

La norma prevede infine che i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possano collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane, le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

Canone unico patrimoniale 2022: le agevolazioni per il Covid

Nonostante la fine dello stato di emergenza abbia segnato anche la fine dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale, continuano ad essere in vigore alcune eccezioni. Fino al 30 giugno 2022 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono infatti essere presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Per garantire il distanziamento sociale, gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti possono inoltre posizionare su vie, piazze e altri spazi aperti, dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni senza chiedere le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza l’applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione previsti dal Testo unico dell’edilizia.

Le somme dovute dovranno però essere regolarmente versate da aprile 2022 dato che la Legge di Bilancio 2022 ha fissato come data di scadenza per le agevolazioni il 31 marzo 2022.