Una cannuccia di plastica di McDonald’s vale 5.000 euro

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha utilizzato (e gettato nella pattumiera ) una cannuccia di Mc Donald’s. Ebbene, quella stessa cannuccia oggi ha un valore che può raggiungere i 5.000 euro. Parola di collezionisti. Con l’entrata in vigore, il 3 luglio scorso, della direttiva europea Sup (Single Use Plastic) cannucce, piatti e bicchieri monouso sono stati messi al bando. A partire da quella data sono stati venduti fino a esaurimento scorte e poi sono stati fatti sparire dal mercato.

E, come legge della domanda e dell’offerta impone, più una merce è rara maggiore valore acquista. Anche una cannuccia del McDonald’s

Cannucce da record online

Come riporta Leggo basta fare un giro sul sito Ebay per scoprire che molto delle cannucce in plastica sono state messe in vendita a prezzi decisamente folli. Qualcuno è arrivato a chiedere addirittura 5mila euro per queste rarità.

I prezzi più alti, comunque, riguardano le cannucce più vintage, quelle risalenti agli anni ’80. Ma anche quelle introdotte dopo il 2000 arrivano tranquillamente a qualche migliaio di euro online.

La catena di fastfood, nel frattempo, sta cercando di diventare sempre più sostenibile e raggiungere l’obiettivo di riciclare il 100 per cento dei suoi contenitori entro la fine del 2021.

McDonald’s verso l’addio alla plastica entro il 2021

Da diverso tempo, infatti, anche i contenitori per panini e crocchette sono solo e rigorosamente di carta. «Dal 2019 abbiamo già eliminato 134 milioni di cannucce, ogni anno. E grazie al packaging in carta abbiamo risparmiato 1000 tonnellate di plastica all’anno», ha fatto sapere qualche settimana fa Massimiliano Dell’Acqua, uno dei responsabili di McDonald’s Italia.

L’unica cosa che resta da fare, quindi, è andare a frugare nel fondo degli armadi e verificare se per qualche fortunata coincidenza non si possa finire per trovare qualche vecchia cannuccia impolverata nel fondo di uno zaino della scuola. In questo caso un po’ di disordine e disattenzione permetterebbero al fortunato possessore di una vecchia cannuccia di portarsi a casa un bel gruzzoletto.