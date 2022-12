Il cannibale di Kobe è morto: nel 1981 aveva ucciso e mangiato una ragazza

Issei Sagawa, noto come il cannibale di Kobe per aver ucciso e mangiato una ragazza in Francia, è morto all’età di 73 anni. L’uomo, dichiarato in grado di intendere e volere in Giappone, era in libertà perché le accuse a suo carico in terra francese erano decadute.

Il cannibale di Kobe è morto a 73 anni

La sua storia è diventata nota, oltre che tramite i giornali, anche attraverso libri e documentari. L’uomo non ha infatti mai mostrato segni di pentimento per i fatti che, anzi, ha trasformato in una fonte di notorietà arrivando anche a scrivere un libro di memorie. Le vicende che lo coinvolsero risalgono al 1981, anno in cui uccise l’olandese Renee Hartevelt dopo averla invitata nel suo appartamento. Sparatole al collo con un fucile, la stuprò, fece a pezzi il cadavere e nei successivi tre giorni consumò parti del suo corpo.

Venne poi scoperto e arrestato nel tentativo di seppellirne i resti nel Bois de Boulogne (altri vennero trovati nel suo congelatore), ma per questo efferato crimine non subì alcuna condanna penale. Scarcerato senza processo sulla base di una perizia psichiatrica, trascorse un breve periodo di detenzione in un istituto mentale e venne poi deportato in Giappone, dove le autorità lo decretarono in grado di intendere e volere ma furono costrette a lasciarlo in libertà perché le accuse a suo carico in Francia erano decadute.

L’uomo non si è mai pentito del gesto

In un documentario e in una serie di interviste raccontò i dettagli dell’omicidio e parlò della sua ossessione per il cannibalismo, affermando che il suo desiderio di consumare una donna si era trasformato in un obbligo. «Mangiarla è stata un gesto supremo d’amore», ha sostenuto. La sua morte è stata resa nota dal fratello minore il quale ha annunciato che è deceduto per una polmonite ed è stato cremato dopo una cerimonia funebre privata a cui hanno assistito solo alcuni familiari.