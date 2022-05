Cannes e Salone del Libro: via alla pazza folla

In questo maggio agostano s’incrocia Cannes col Saloon del Libro. Film e libri: via alla pazza folla. A Cannes preparai in francese per un amico il discorso di presentazione alla prima del suo film, e fu una pazza gioia. Nicola Lagioia è bravissimo, è agli antipodi del suo anagramma: “ligio cala noia”. Non tanti anni fa ci fu un’edizione tremendissima di Cannes. Scrissi al caro Mollica che l’unica cosa bella da vedere fossero le bonazze in giro e che tutti i film in concorso fossero du’ palle, il tutto riassunto nel seguente palindromo intitolato ‘Il Festival di Vincenzo’, e che lo fece molto ridere: “È tuo: tette, sì, orchite et (ih!) Croisette toute”. A Torino ci son stata con Bonetti.