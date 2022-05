Cannes, Palma d’oro a Triangle of Sadness: chi è il regista Ruben Östlund

La Palma d’oro della 75esima edizione del Festival del Cinema di Cannes è andata a Triangle of Sadness, satira del capitalismo diretta dal regista svedese Ruben Östlund, che ha come protagonisti una coppia di influencer invitati a trascorrere una lussuosa crociera nel Mediterraneo in cambio di pubblicità sui social. Nel cast anche Woody Harrelson, nei panni del capitano. Per Ostlund si tratta del secondo trionfo in Costa Azzurra: le cose da sapere su di lui.

La carriera di Östlund, al secondo trionfo a Cannes

Classe 1974, Ruben Östlund ha iniziato la carriera negli Anni Novanta, girando video sciistici. In seguito ha studiato alla scuola di cinema di Göteborg, finita nel 2001. Cofondatore della casa di produzione Plattform Produktion, nel 2004 ha diretto il suo primo lungometraggio non documentaristico: Gitarrmongot, premiato al Festival cinematografico internazionale di Mosca. Nel 2008 e nel 2011, Östlund ha diretto altri due lungometraggi, De ofrivilliga e Play. A livello internazionale, la svolta per il regista svedese è arrivata nel 2014 con Forza Maggiore, pellicola che ha vinto nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes. La consacrazione tre anni dopo con The Square, premiato con la Palma d’oro. Adesso il bis grazie al “Titanic del capitalismo” Triangle of Sadness.

Festival del Cinema di Cannes, gli altri premi

Il Premio per la migliore interpretazione femminile è stato vinto da Zar Amir Ebrahimi per Holy Spider, mentre quello per il miglior attore è andato a Song Kang-Ho, protagonista di Broker. Il Premio della Giuria del 75esimo Festival di Cannes è stato vinto, invece, ex aequo da Le otto montagne (tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi nel cast) e Edo. Premio alla migliore sceneggiatura a Boy from Heaven, mentre il Premio per la migliore opera prima è stato consegnato a War Pony. Premio Speciale a Tori e Lokita, Premio per la regia a Park Chan-Wook per il film Decision to Leave.