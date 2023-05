Cannes, Moretti e il cast de Il sol dell’Avvenire ballano sul red carpet: il video

Nanni Moretti conquista il Festival di Cannes. Il regista, sulla Croisette per presentare il suo ultimo film Il sol dell’Avvenire, si è reso protagonista di una scena già cult della 76esima edizione della rassegna. Presente sul tappeto rosso assieme a tutto il cast, ha ballato sulle note di Voglio vederti danzare di Franco Battiato. Con lui, fra gli altri, Margherita Buy, Barbora Bobulova e Valentina Romani. Unico assente è stato Silvio Orlando, impegnato sul set del sequel di Ferie d’Agosto di Paolo Virzì. Una scena che ha attirato subito l’attenzione di pubblico e fotografi, che l’hanno immortalata in scatti e video virali sul web. Mentre salivano la scalinata dell’Auditorium Louis Lumière, dove stava per tenersi la proiezione, attori e cineasta hanno infatti iniziato a roteare su loro stessi agitando le braccia come dervisci, religiosi musulmani citati nel brano.

Nanni Moretti e il cast de “Il sol dell’avvenire” sul red carpet del Festival di Cannes. #Cannes2023pic.twitter.com/4kDL89iITp — RB Casting (@RBcasting) May 24, 2023

Si è trattato della replica perfetta di una scena del film, in cui diversi personaggi si muovono alla stessa maniera. Un’improvvisazione musicale che ha ricordato quando nel 2021 il regista registrò un breve video poi pubblicato su Instagram in cui, assieme al cast di Tre piani, cantava Soldi di Mahmood. Un momento di follia alla Nanni Moretti che in aggiunta, al termine della proiezione, ha persino staccato il cartellino con il suo nome dalla poltrona per attaccarselo sul petto.

Il sol dell’Avvenire, trama e cast del film di Nanni Moretti a Cannes

Uscito in Italia lo scorso 20 aprile, Il sol dell’Avvenire è in concorso per la Palma d’Oro, che manca nel nostro Paese dal 2001 quando proprio lo stesso Moretti vinse con La stanza del figlio. La trama racconta le difficoltà di Giovanni (Nanni Moretti), un regista impegnato nella realizzazione del suo nuovo film. Con lui c’è anche la moglie Paola (Margherita Buy), produttrice cinematografica che per la prima volta è alle prese con un film del marito. Il lungometraggio intende raccontare la vita di un giornalista dell’Unità, Ennio (Silvio Orlando), tesserato del Pci che difende a spada tratta anche di fronte agli errori. Differenze di vedute e continui litigi rischiano molto presto di mandare all’aria non solo il lavoro, ma anche la vita privata del protagonista. Al Festival di Cannes 2023 l’Italia concorre con Rapito di Marco Bellocchio e La chimera di Alice Rohwacher, sulla Croisette domani 26 maggio.