Cannes 2023: i film italiani in concorso e le star sul red carpet del festival

Tutto pronto per la 76esima edizione del Festival di Cannes, al via domani 16 maggio e in programma fino a domenica 27. C’è grande attesa già per l’apertura, che segnerà il ritorno su un red carpet di Johnny Depp per la prima volta dopo il processo con l’ex moglie Amber Heard. Jeanne du Barry, in cui interpreta Re Luigi XV, inaugurerà infatti la rassegna cinematografica in attesa dei film candidati per la Palma d’Oro. In corsa anche l’Italia grazie ai registi Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher. Attesi poi sulla Croisette il quinto e ultimo capitolo di Indiana Jones con Harrison Ford e il nuovo film Pixar Elemental, che chiuderà la kermesse. Sul tappeto rosso ci saranno, fra gli altri, Margot Robbie, Tom Hanks, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Alicia Vikander.

Cannes 2023, quali sono i film italiani in concorso per la Palma d’Oro

Tanta Italia alla Croisette, come non se ne vedeva da anni. Per la prima volta dal 2015 infatti avremo tre film in concorso per la Palma d’Oro, che manca dal 2001 quando vinse La stanza del figlio di Nanni Moretti. Proprio quest’ultimo il 24 maggio porterà a Cannes 2023 il suo Il sol dell’avvenire, sbarcato al cinema lo scorso 20 aprile. La commedia, che vede Moretti recitare al fianco di Margherita Buy e Silvio Orlando, racconta la storia di un regista in crisi sia nel lavoro sia nella vita privata. Il suo matrimonio infatti sta andando a rotoli e la carriera sul grande schermo stenta a decollare per via di progetti incapaci di attirare l’attenzione del pubblico.

Palma d’Oro onoraria nel 2021, Marco Bellocchio tornerà in concorso a Cannes il 23 maggio con Rapito. Dopo aver raccontato il caso Moro, il regista piacentino si concentra qui su Edgardo Mortara (Enea Sala), ebreo di sette anni prelevato nel 1858 dallo Stato Pontificio per essere cresciuto come cattolico. Battezzato in segreto all’età di sei mesi, secondo le rigide regole di Papa Pio IX (Paolo Pierbon) è destinato ad un’educazione cattolica. La battaglia dei suoi genitori (Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) diventerà ben presto un caso internazionale. Il film sarà al cinema il 25 maggio. Il 26 sarà a Cannes 2023 Alice Rohrwacher con La chimera, che racconta la vita di un giovane archeologo britannico coinvolto nel traffico di reperti. Nel cast Josh O’Connor (il principe Carlo per la terza e quarta stagione di The Crown), Isabella Rossellini e la sorella della regista, Alba.

Da Johnny Depp a Harrison Ford, le star più attese sulla Croisette

Il Festival di Cannes accoglierà anche quest’anno il meglio del cinema mondiale. A partire da domani sera quando, per l’inaugurazione, arriverà Johnny Depp con il film fuori concorso Jeanne du Barry. Al suo fianco ci sarà Maiwenn, protagonista e regista del film. Il 17 maggio arriverà poi Pedro Pascal con Strange Way of Life di Pedro Almodovar. Grande attesa per Harrison Ford, che il 18 presenterà Indiana Jones e il quadrante del destino. In sala a giugno, sarà l’ultima avventura del famoso archeologo. Fuori concorso anche Killers of the Flower Moon, l’ultima fatica di Martin Scorsese (20 maggio). Il cineasta sarà a Cannes con tutto il cast, tra cui Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, mentre è incerta la presenza del premio Oscar Brendan Fraser. Sulla Croisette anche la figlia di Johnny, Lily-Rose Depp, per presentare la serie HBO The Idol al fianco della popstar The Weeknd (23 maggio).

Per quanto riguarda i film in concorso, invece, il 18 maggio Sean Penn tornerà a Cannes con Black Flies che racconta la storia di un paramedico al suo primo anno di lavoro. Il 21 sbarcheranno sulla Croisette Jude Law e Alicia Vikander per Firebrand di Karim Ainouz. Ambientato nel XVI secolo, segue la vita di Catherine Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII nonché regina consorte d’Inghilterra. Parata di stelle il 23 maggio per Wes Anderson e il suo Asteroid City. Con il regista arriveranno Scarlett Johansson, Margot Robbie, Adrien Brody, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe ed Edward Norton. Il film si svolge in una piccola cittadina del deserto americano dove, durante una convention di astronomia, studenti e professori si incontrano dando vita a una serie di incredibili eventi.