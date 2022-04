Cannes 2022, l’Ucraina contro il film d’apertura “Z (Comme Z)”

L’Istituto ucraino, agenzia governativa alle dipendenze del ministero degli Affari esteri di Kyiv, ha inviato una lettera ufficiale al Festival di Cannes e al regista Michel Hazanavicius chiedendo di cambiare il titolo del film che aprirà la rassegna: Z (comme Z), che in realtà è una innocua commedia zombie. Secondo l’organizzazione, l’ultima lettera dell’alfabeto oggi è diventata un simbolo a favore dell’invasione dell’Ucraina. «Riteniamo che cambiare il titolo del film sarebbe un gesto contro la barbarie, la violenza e il terrore dell’esercito russo», si legge nella lettera firmata da Volodymyr Sheiko, direttore generale dell’Istituto ucraino, diffusa da Variety.

Z, la lettera di chi è a favore della guerra in Ucraina

La “Z”, che sta per “za pobedu”, in russo significa “per la vittoria”, è inizialmente apparsa come segno di riconoscimento sui mezzi dell’esercito della Federazione Russa che invadevano l’Ucraina. Poi, sempre più spesso, è stata usata come simbolo a favore della guerra, rappresentata su t-shirt, adesivi, bandiere, etc. Il ginnasta Ivan Kuliak, l’ha addirittura sfoggiata sul petto era in piedi sul podio accanto all’ucraino Illia Kovtun, durante la Coppa del Mondo in Qatar.



Z (comme Z), a Cannes sarà Final cut

Il titolo del film non ha niente a che vedere con la guerra in Ucraina. Z (comme Z), diretto da Michel Hazanavicius e remake di una pellicola giapponese del 2017, racconta infatti la storia di una scalcinata troupe di un film con i morti viventi, che si trova alle prese con una vera apocalisse zombie. Doveva originariamente essere presentato al Sundance Film Festival, ma è stato ritirato dopo che l’edizione in presenza è stata cancellata a causa dell’aumentare di casi di Covid. E così la première è stata spostata a Cannes: qui, con ogni probabilità, ci si riferirà alla pellicola come Final cut, ovvero il suo titolo internazionale.

Z (comme Z), le parole del regista

«Ho chiamato il mio film Z (comme Z) in Francia perché è una commedia di zombie ed è ispirato a quella che chiamiamo in Francia “film di serie Z”. Sapere che questo titolo causa angoscia al popolo ucraino mi fa sentire impotente e molto triste, perché è l’ultima cosa che volevo fare», ha dichiarato Hazanavicius. Nessun commento, per adesso, da parte degli organizzatori di Cannes.