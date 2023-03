Chef Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli

Attimi di tensione sugli spalti in occasione della sfida di campionato Torino-Napoli col noto cuoco Antonino Cannavacciuolo, tifosissimo azzurro, che è stato insultato dai sostenitori del Torino.

“Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del #Torino contro lo chef Napoletano Antonino Cannavacciuolo.”.

Certi imbecilli infestano gli stadi ed i luoghi pubblici. Sarebbe tempo di una profonda “disinfestazione”. pic.twitter.com/nUKWkHrAq1 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) March 20, 2023

Le offese personali allo Chef Cannavacciuolo e la reazione del cuoco

Bruttissimo episodio di violenza verbale accaduto in occasione della partita Torino-Napoli, con i partenopei che hanno vinto la partita per 4-0. In tribuna, tra gli spettatori, era presente anche il famoso chef Antonino Cannavacciuolo con suo figlio, da sempre tifosissimo azzurro che ultimamente è stato invitato anche al «Club di Sky» per commentare la prestazione della squadra partenopea. Il cuoco, volto noto della TV grazie alle sue partecipazioni in vari programmi televisivi, è stato preso di mira da alcuni tifosi granata. Nei suoi confronti sono piovute pesanti offese personali. Cannavacciuolo ha risposto a distanza e per le rime, puntando il braccio verso coloro che lo avevano insultato e gridando «Venite qua a dirmelo!». Due gli insulti ricorrenti rivolti allo chef stellato: «Cuoco di me**a» e «Ciccione di me**a». Tutto sommato, la vittoriosa domenica da tifoso dello chef, che in Piemonte possiede diversi locali, Villa Crespi a Orta San Giulio in provincia di Novara, Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara e Bistrot Cannavacciuolo a Torino, è stata rovinata dall’atteggiamento di queste sgradevoli persone.

Il risultato della partita

Osimhen e il Napoli hanno regalato uno spettacolo stratosferico ad Antonino Cannavacciuolo e hai tifosi napoletani. Gli azzurri battono con estrema semplicità il gruppo allenato da Juric per 4-0. I granata hanno provato a fare la partita colpendo addirittura un palo quando il risultato era ancora in bilico, ma la differenza di potenziale si è vista in campo. Si può dire che il Napoli è una squadra matura, pronta per l’Europa, questa partita gli ha dato una risposta positiva. Alla ripresa del campionato dopo la sosta il Torino affronterà la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo provando a recuperare i punti persi col Napoli.