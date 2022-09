I cani possono percepire lo stress annusando il padrone

Droghe, materiale esplosivo e malattie come cancro e diabete. Il fiuto dei cani è in grado di percepire molto più di quello umano. Un nuovo studio scientifico ha oggi scoperto che è in grado di rilevare anche lo stress. Gli amici a quattro zampe infatti, semplicemente annusando il respiro e il sudore del padrone, riescono a riconoscere agitazione psicologica e affaticamento. Con una precisione media del 93 per cento. Ad annunciarlo sono i ricercatori della Queen’s University di Belfast, in Irlanda del Nord, tramite una ricerca disponibile sulla rivista Plos One. Tramite ulteriori analisi, si cercherà ora di capire come sfruttare la nuova conoscenza per l’addestramento di cani da terapia.

Lo studio scientifico ha coinvolto quattro cani in 700 esperimenti

La ricerca del team nord-irlandese ha coinvolto quattro cani, prestati volontariamente alla scienza dai loro proprietari. Soot, Winnie, Fingal e Treo – questi i nomi degli animali – hanno seguito un programma in cui dovevano scegliere un campione di profumo fra tre opzioni. All’interno di ogni lattina, era presente un po’ di sudore o respiro dei loro proprietari antecedente o successiva a un’azione di forte stress psicofisico. Ad esempio, i vari padroni hanno dovuto completare difficili problemi di matematica, mettendo a dura prova la loro pazienza e stimolando lo stress. In 650 casi dei 700 esperimenti totali, dopo un’attenta analisi con il loro fiuto, i cani hanno scelto il campione derivante dallo stato agitato. Una precisione oscillante fra 90 e 96 per cento, con una media del 93.75 per cento. Un dato eccezionale, che ha sorpreso gli scienziati ben oltre le aspettative iniziali.

«Avevamo molte prove del fatto che i cani fiutino determinate condizioni mediche e malattie», ha detto alla Bbc Clara Wilson, ricercatrice e principale autrice dello studio. «Non ne abbiamo molte in merito alla loro capacità di percepire il nostro stato psicologico. Almeno fino ad ora». Si deduce dunque che la ricerca non si fermerà qui, ma proseguirà con la speranza di ulteriori dati in grado di attestarne la validità. Intanto la scoperta potrebbe segnare un nuovo passo per la scienza, che intende sfruttarla per sviluppare i metodi di addestramento dei cani da terapia. Tuttavia non si tratta del primo studio che lega i cani allo stress negli umani. Già nel 2019, un’ulteriore analisi aveva riscontrato come la presenza di animali domestici riuscisse ad alleviare l’agitazione di ragazzi con risultati scolastici insoddisfacenti. Una carezza o un reciproco sguardo possono infatti aiutare a trovare concentrazione, memorizzare informazioni e focalizzarsi sugli obiettivi.

LEGGI ANCHE: I cani distinguono i differenti idiomi e le parole senza senso