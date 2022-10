Australia, il caro vita fa rinunciare a cani e gatti

«Bisogna scegliere se sfamare i propri figli o dare da mangiare ai propri animali». È il lapidario commento di Suzana Talevski, che gestisce a Melbourne un centro di adozione per cani e gatti. Ogni giorno accoglie centinaia di animali che i proprietari non riescono più a mantenere. Un fenomeno che sta colpendo l’intera Australia, dove i rincari a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina stanno colpendo sempre più famiglie. I costi di un cane o un gatto possono superare anche i 1600 dollari l’anno, cifre che non tutti possono sostenere.

Gatti e cani tornano sempre più spesso nei centri di adozione (Getty)

Perché in Australia la gente deve rinunciare a cani e gatti

In Australia, il costo dei prodotti per animali domestici è aumentato del 12 per cento nell’ultimo anno. Un dato nettamente superiore rispetto a beni alimentari e bevande. Colpa del caro vita a seguito della guerra in Ucraina ma soprattutto della pandemia. Anche per questo molti cittadini, da Canberra a Melbourne e Sidney, stanno decidendo di fare a meno dei propri amici a quattro zampe lasciandoli ai centri di adozione. Her Lost Dogs’ Home di Melbourne conta circa 500 cani e il numero è in costante aumento. «Abbiamo molte bocche da sfamare», ha detto alla Bbc Talevski. «Per molte persone è arrivato il momento di scegliere se sfamare i propri figli o gli animali domestici». L’ultimo arrivato nel centro è Charcoal, un mastino napoletano di 63 chilogrammi. Nutrirlo ha un costo di 1600 dollari australiani (circa 1000 euro) all’anno.

Diversi centri di adozione hanno avviato programmi per fornire cibo e prodotti di tolettatura alle persone in difficoltà. È il caso del Canberra Pet Rescue, in prima linea già dall’inizio della pandemia. A distanza di due anni, la fondatrice Amanda Doelle ha dichiarato che in molti non solo chiedono aiuto, ma rinunciano a cani e gatti per ragioni economiche. È il caso dei padroni di Lilu, un gatto soriano di 11 anni oggi al sicuro nel centro. Doelle ha inoltre confermato come non riesca a soddisfare le troppe richieste in arrivo. «È ingestibile, i rifugi sono ormai stracolmi», ha detto alla Bbc.

Un problema internazionale che colpisce anche l’Italia

L’aumento dei prezzi per prodotti da tolettatura e pet food è globale. La Bbc ha registrato un aumento dei costi negli Usa (+10,3 per cento), ma anche nel Regno Unito (+8,4 per cento) e Unione europea, dove si registra un rincaro dell’8,8 per cento. Basti pensare che in Italia, secondo i dati Enpa (Ente Nazionale protezione animali), un cane può costare fino a 120 euro al mese. Per questo si registrano moltissimi abbandoni: oltre 17 mila cani e quasi 40 mila gatti ora vivono in canili e gattili. Tre settimane fa l’Enpa aveva lanciato una petizione per ridurre l’Iva del 10 per cento sui prodotti per animali, che ha raggiunto 3400 firme.