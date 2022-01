Dalle piscine gonfiabili ai droni, gli oggetti dimenticati in hotel nel 2021

A tutti può capitare di dimenticare qualcosa in hotel. La fretta per la partenza, un ritardo nella sveglia, valigie traboccanti: i motivi sono i più disparati, così come la varietà di oggetti dimenticati che il personale trova al momento di sistemare le stanze. A riportare gli oggetti più curiosi dimenticati nel 2021 è Travelodge, il più grande servizio alberghiero del Regno Unito con 582 strutture all’attivo.

Cani, macchine da scrivere vintage e droni: gli oggetti dimenticati più strani del 2021

«Alla base delle dimenticanze c’è la mancanza di tempo al momento della partenza», ha detto al Guardian Shakila Ahmed, direttrice delle comunicazioni per Travelodge. «Abbiamo sempre fretta e dobbiamo pensare a più cose durante gli spostamenti. Nella fretta però, gli oggetti di valore possono sfuggire». Ecco che allora in stanza gli addetti degli hotel hanno trovato macchine da scrivere vintage, una collezione di monete e una scarpa di Cenerentola di Jimmy Choo.

Gli ospiti però sono stati in grado di dimenticare averi ben più preziosi o bizzarri. Meritano una menzione speciale un drone DJI Phantom (il cui prezzo può superare i 1000 euro) e un cane di nome Beyoncé, rimasto a Manchester. In alcune camere a Blackpool invece il personale ha trovato ali d’angelo piumate di quasi due metri, a Bournemouth un vestito fatto solo di cartoline e nel nord del Galles, al Rhyl Seafront hotel, persino un enorme piscina gonfiabile a forma di unicorno. In un hotel di Cockermouth, un ospite ha dimenticato un cavallo in miniatura di nome Red Rum.

Hotel guest leaves dog named Beyoncé behind at Greater Manchester Travelodge https://t.co/G1ndFYrEmV — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) January 10, 2022

Se pensate che le stranezze siano finite qui, sbagliate di grosso. Tra gli oggetti smarriti non mancavano una proposta di nozze in bottiglia, un vero certificato di matrimonio, un telescopio e un carretto dei gelati. Alcuni hanno dimenticato le carte per leggere i tarocchi, altri una prima edizione del romanzo La collina dei conigli e altri ancora persino un reale coniglio d’Angora di nome Thumper.

Le stranezze del 2021 seguono il trend del 2020

Travelodge è ormai un vero appuntamento fisso per coloro che ogni anno vogliono scoprire cosa è rimasto negli alberghi. Nel 2020, il servizio britannico aveva riportato un’altra incredibile quantità di stranezze. Da libri di ricette familiari a orsi peluche alti due metri, passando per una riproduzione a grandezza naturale di R2-D2, il droide di Star Wars. Alcuni avevano dimenticato un costume di William Shakespeare, con tanto di teschio per Amleto, e persino una cartelletta di certificati azionari per 500 mila sterline. Essere sbadati, a volte, è un’arte.