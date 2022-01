Lingua da cani

I cani comprendono le nostre parole. Tante volte ci siamo chiesti se i nostri amici a quattro zampe ci capissero. Un nuovo studio ungherese dell’Università di Budapest sembra aver trovato la risposta. Non solo i cani comprendono il linguaggio umano, ma sono in grado di decifrare lingue diverse.

Lo studio ha analizzato la risposta di 18 cani di specie diverse

Il nuovo e studio è opera della facoltà di etologia – lo studio degli animali – dell’Università Eötvös Loránd di Budapest, in Ungheria. Gli esperti, sotto la guida del ricercatore Attila Andics, hanno preso in considerazione diverse specie di cani e nello specifico: 5 golden retriever, 6 border collie, 2 pastori australiani, un labradoodle, un cocker spaniel e 3 meticci. Di età compresa fra 3 e 11 anni, sono stati precedentemente addestrati per rimanere fermi all’interno di uno scanner per risonanza magnetica funzionale, fondamentale per la ricerca. È importante ricordare, come hanno confermato gli esperti, che tutti i cani erano liberi di lasciare la postazione in qualsiasi momento.

Dog brains🐕can detect speech, and show different activity patterns to a familiar and an unfamiliar language, a new study in @NeuroImage_EiC https://t.co/VVbBrtlbnE finds. More details: https://t.co/1EGUHQ5RhG Video abstract https://t.co/a0ao50dYaT#DogsofTwitter #dogfmri #dog — Family Dog Project (@FamDogProject) January 6, 2022

L’analisi ha sottoposto i 18 cani all’ascolto di un piccolo passo del romanzo Il piccolo principe, recitato prima in spagnolo e poi in ungherese. Poi sono state rivolte loro parole senza senso. Fra gli esemplari, solo due conoscevano lo spagnolo, ma non avevano mai avuto contatti con l’ungherese. Di contro, gli altri sedici conoscevano l’ungherese ma per nulla la lingua iberica. Incredibilmente, le scansioni del cervello hanno mostrato maggiore attività nella corteccia uditiva primaria con le parole insensate rispetto a quelle di senso compiuto. In pratica, i cani sono in grado di distinguere quando diciamo parole di senso compiuto o meno. «È la prima volta che si ottengono simili risultati su specie differenti dai primati», ha detto alla Cnn Andics. «C’è differenza tra come i cani percepiscono il linguaggio familiare o meno».

L’apprendimento migliora con l’età, come per i bambini

«Durante la loro vita con gli umani, i cani raccolgono le regolarità uditive della lingua a cui sono esposti», ha dichiarato Raúl Hernández-Pérez, ricercatore post-dottorato che ha partecipato allo studio. Un risultato che rende i nostri amici a quattro zampe molto più simili a noi di quanto potessimo immaginare. È lo stesso fenomeno che avviene infatti nei bambini che, ancora molto piccoli, possono distinguere le lingue spontaneamente ancor prima che inizino a parlare. Inoltre, proprio come per gli umani, anche i cani migliorano con la pratica. I dati hanno infatti mostrato risultati più ottimali in proporzione diretta con la crescita dell’età dell’animale.

3. Our results join others studies in the #dogfMRI field that suggest hierarchical processing in the dog brain. ⁰

It is exciting to start understanding the organizational principles of the dog brain. 🤩

11/13 pic.twitter.com/vyesLNISqx — Laura V. Cuaya (@Lauveri) January 6, 2022

«Nelle ricerche precedenti, abbiamo scoperto che non solo il modo in cui diciamo le cose, ma anche ciò che diciamo è importante», ha concluso Andics. «I cani recepiscono un concetto indipendentemente dal tono che usiamo per dirglielo». Prossimo passo sarà scoprire se le capacità di apprendimento siano innate oppure derivino da millenni di addomesticamento da parte dell’uomo. Lo studio ungherese si collega a una precedente ricerca della Dalhousie University, in Canada. Disponibile sulla rivista Applied Animal Behaviour Science, aveva scoperto come i cani conoscano in media 89 parole, mentre alcune razze giungono a 215. Fra le più intelligenti i cani da pastore e da compagnia, in grado di rispondere a più frasi.