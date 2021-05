Penso dunque ringhio

Cani disobbedienti, gelosi e aggressivi? Niente paura, nessun pericolo pubblico. Fido è solo molto più intelligente della media. Lo conferma una ricerca della Loránd University di Budapest condotta dal dottor Péter Pongrácz, esperto di comunicazione tra i padroni e gli amici a quattro zampe.

Il test del giocattolo e del filo spinato

Attraverso una serie di test, il ricercatore ha dimostrato come i cani che ignorano il padrone e danno poca confidenza agli estranei siano molto più perspicaci delle razze allegre ed estroverse. È il risultato dell’esperimento cardine dello studio riportato dal Guardian. Dopo aver avvicinato un giocattolo a un recinto in filo spinato a forma di V, Pongrácz ha confrontato la reazione di una specie tendenzialmente scorbutica e di una espansiva. La prima, valutando la situazione e i rischi con attenzione, ha prontamente capito come aggirare la recinzione e arrivare al pupazzo senza farsi male. La seconda, si è schiantata contro l’ostacolo.

Come per l’uomo

Secondo il ricercatore, l’irritabilità educherebbe l’animale alla prudenza, soffocando la parte più istintiva e preservandolo dai pericoli. Un atteggiamento, in fondo, facilmente riscontrabile anche nell’uomo. Chi è più reticente, pensa maggiormente alle conseguenze prima di lanciarsi a capofitto in qualcosa. Al contrario, chi è abituato ad assecondare l’impulso, non fa i conti con quel che potrebbe succedere e, spesso, si trova a pagare i danni della sua incoscienza.