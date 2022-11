Canelli, ragazzo di 28 anni ucciso dal padre dopo una lite

A Canelli, Valerio Pesce, ha perso la vita a soli 28 anni. Il padre l’avrebbe colpito con un oggetto acuminato provocando una ferita mortale al culmine di una lite tra figlio e genitore.

La dinamica dell’omicidio a Canelli

Tragedia successa nell’Astigiano, precisamente a Canelli, dove un padre ha ucciso il figlio. L’omicidio è avvenuto in via Giovanni XXIII ed è stato scoperto questa mattina. Infatti, è stato rinvenuto il corpo del ragazzo nella camera da letto della sua casa. La vittima è Valerio Pesce, ragazzo 28enne, a spezzargli la vita è stato il papà, Piero Pesce. Secondo le prime informazioni recuperate dai militari, l’uomo durante la lite avrebbe colpito più volte il giovane all’altezza del busto, con un oggetto affilato, uccidendolo sul colpo.

Dopo essersi conto dell’omicidio, il padre ha deciso di chiamare i Carabinieri, confessando immediatamente l’omicidio durante la telefonata. In pochi minuti sul luogo dell’accaduto sono giunti i sanitari del 118 e i militari. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il giovane aveva già perso la vita. L’uomo invece è stato arrestato sul posto e si trova ora in caserma dai carabinieri di Canelli per gli interrogatori. Si spera che con la sua testimonianza si possano ottenere altre informazioni in merito alla dinamica dell’omicidio.

Le motivazioni di questo gesto

Stando ai primi accertamenti ipotizzati dagli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato ucciso a causa di una lite, per motivi ancora sconosciuti. Ad ogni modo, gli inquirenti hanno capito che la discussione era legata ai debiti che il giovane aveva accumulato negli ultimi mesi.

La situazione familiare, da quanto emerge dalle parole del padre, era particolarmente complicata da un po’ di tempo. Padre e figlio, al momento della lite e dell’omicidio, erano soli in casa. Ora, Piero Pesce, dovrà affrontare anche conseguenze legali dopo aver tolto la vita a suo figlio di appena 28 anni.