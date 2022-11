Cane sul balcone per 15 ore, la padrona era in sala parto: multa di 6 mila euro

È scattata la condanna per aver lasciato il cane sul balcone per ore: la padrona si era difesa dicendo di essere in sala parto, ma la multa è scattata lo stesso. L’episodio risale a luglio 2018. L’animale era rimasto fuori al balcone per circa 15 ore, in stato di abbandono secondo i vicini. Questi hanno lanciato l’allarme ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Cane per 15 ore al balcone, scatta la multa per la padrona

Il caso avviene a Sanremo. La donna, 24enne, doveva rispondere di abbandono di animale e maltrattamento. Infatti, il giudice ha condannato la donna a pagare una multa di 6 mila euro. La signora ha scelto di ricorrere in appello. La 24enne aveva lasciato il cane con cibo e acqua nel balcone perché si trovava sola in casa e si erano rotte le acque. Di conseguenza, sarebbe corsa subito in ospedale, senza pensare che nelle ore di travaglio il cane era rimasto da solo e in stato di abbandono.

Per il giudice, questa difesa non è stata sufficiente. Infatti, secondo il tribunale la donna avrebbe potuto chiamare qualcuno che si occupasse del cane per poter affrontare la situazione. Invece, ha preferito lasciare il cane a sé stesso per un tempo davvero troppo lungo.

Seimila euro per abbandono

La sentenza fa riferimento alla normativa pensata per l’abbandono degli animali in strada, che si può estendere anche ad altre circostanze per la tutela degli animali. «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze» cita la norma.

Di conseguenza, il giudice ha disposto la multa da 6 mila euro. Nei casi estremi, la legge prevede anche la reclusione, non inserita perché la signora aveva lasciato all’animale cibo e acqua.