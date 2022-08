Candy Funhouse cerca assaggiatore: contratto da 78 mila dollari l’anno

Tutti amano mangiare caramelle e dolciumi sul proprio divano di casa. Figurarsi se pagati profumatamente. Oggi è possibile grazie a Candy Funhouse, azienda canadese con sede a Toronto, alla ricerca di un personale assaggiatore. Da anni leader nel commercio online di barrette di cioccolato, liquirizie e confetti, la società offre un contratto da 78 mila dollari l’anno per testare i suoi prodotti senza muoversi dall’appartamento. Già decine di migliaia di persone hanno proposto la candidatura con divertenti video di presentazione. La posizione è aperta anche per i minori previo consenso dei genitori fino al prossimo 31 agosto.

Hiring: CHIEF CANDY OFFICER! 🍭 Are you passionate about CANDY, POP CULTURE and FUN? Get paid 6 figures to lead our Candyologists. Job is open to ages 5+, you can even apply on behalf of your kid! #DreamJob #hiring #careers #candy pic.twitter.com/p9mmlPg5R6

— Candy Funhouse (@candyfunhouseca) July 19, 2022