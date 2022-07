Candida Auris, primo caso in Veneto per il fungo killer: morto un 70enne

Un 70enne è morto all’ospedale dell’Angelo di Mestre a causa di un’infezione causata da un fungo killer. Si tratta della Candida Auris, di cui si è registrato il primo caso in Veneto e adesso anche il primo decesso. L’uomo sarebbe morto tre giorni fa per una serie di patologie, dopo il ricovero. Tra queste, però, c’è anche il fungo, che non solo non è curabile con i normali antibiotici ma lo è anche a quasi tutti gli antifungini. E come se non bastasse la Candida Auris risulta essere estremamente contagiosa.

In Veneto il primo caso di Candida Auris

In Veneto è subito scattata la preoccupazione dopo le prime diagnosi di qualche giorno fa. L’uomo, 70enne, è rientrato dal Kenia, dove si trovava per lavoro, e si è rivolto a una clinica privata dopo aver sofferto di calcoli renali, già durante il viaggio. Le sue condizioni di salute però sono via via peggiorate, tanto da richiedere il ricovero a inizio mese all’ospedale di Mestre. Sin dalle prime analisi, i medici hanno riscontrato la presenza del fungo Candida Auris, registrando così il primo caso in assoluto nel Veneto. Probabilmente, secondo le autorità sanitarie, l’uomo ha contratto il virus, che lo ha portato poi alla morte, nella clinica privata in Kenia.

Le misure di prevenzione e l’attenzione ai fragili

In Italia la diffusione del fungo Candida Auris è in aumento. Essendo molto contagioso e resistente ai farmaci, fa registrare un alto tasso di mortalità soprattutto tra i fragili, arrivando a toccare picchi del 70 per cento di casi sfociati in decessi. A rischio soprattutto chi soffre di calcoli ai reni, come il caso del 70enne, e diabete. In Veneto, dove si è registrato il caso, sono scattate tutte le misure di prevenzione per cercare di isolarne la diffusione e si sta studiando l’eventuale contagio. Già nelle scorse settimane il ministero della Salute ha diramato una circolare per allertare le strutture sanitarie e predisporre una celere e tempestiva comunicazione dei casi rilevati, per tracciare il fenomeno.

