Candida Auris, cos’è il fungo killer che si diffonde con il riscaldamento globale

Cos’è la Candida Auris? Anche identificato come fungo killer, il patogeno risulta essere particolarmente pericoloso per l’uomo. Ma di cosa si tratta esattamente e perché è letale per molte persone? Cos’è la Candida Auris?

La Candida Auris, anche nota come fungo killer, è un fungo lievitiforme che può causare varie forme di candidosi. A differenza di altri funghi, tuttavia, la Candida Auris si comporta in modi inaspettati e preoccupanti, portando spesso i pazienti a quadri clinici invasivi e generalizzati. Il fungo è risultato inoltre resistente alle principali categorie di antimicotici, resiste per molto tempo nell’ambiente ed è difficile da eradicare. Per questo, l’infezione del torrente ematico risulta letale per la metà dei pazienti entro 90 giorni. I più a rischio, come sempre, sono i soggetti fragili: anziani, bambini e persone con patologie.

Gli scienziati hanno isolato Candida auris per la prima volta nel 2009. La denominazione “Auris” è proprio legata al fatto che, quando è stato individuato, il fungo aveva infettato il condotto uditivo esterno di una donna di 70 anni, ricoverata in un ospedale giapponese. Da allora, i medici hanno rilevato nuovi casi di infezione da Candida auris in tutto il Mondo, dagli Stati Uniti al Kenya, dall’India al Venezuela, dall’Australia all’Europa. In Italia il primo caso di infezione invasiva da C. auris risale al 2019. Al momento l’origine del micete non è nota. Si pensa tuttavia che sia stato favorito dall’uso indiscriminato di terapie antibiotiche e antimicotiche (in clinica, così come in agricoltura e allevamento intensivi).