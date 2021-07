Sky l’ha visto?

Tema: Sky Italia, che non sta passando il momento più fulgido della sua vita, ed è senza amministratore delegato. Svolgimento: bisogna trovarlo. Maximo Ibarra, infatti, a fine mese lascerà formalmente la guida dell’azienda. Di fatto, l’aveva lasciata il giorno in cui, era aprile, aveva reso pubbliche le sue dimissioni. Dopo che, qualche giorno prima, era il 26 marzo, l’emittente posseduta dall’americana Comcast aveva dovuto subire la perdita dei diritti del campionato di Serie A, che da ben 18 anni deteneva senza che mai nessuno la insidiasse, finché l’offerta di Dazn per il triennio 2021/24 si rivelasse più alta.

Tra i nomi che si fanno quelli di Silvia Candiani e Andrea Duilio

Ma chi andrà al posto di Ibarra? I nomi che si fanno sono quelli di due manager esterni, ovvero Silvia Candiani, country manager di Microsoft Italia, balzata recentemente agli onori della cronaca per la sua nomina (e altrettanto repentina rinuncia) nel cda di Ferrovie. Una salita e fulminea discesa dal treno, motivo il conflitto di interesse che si sarebbe creato tra la multinazionale americana e la gestione dei fondi del Recovery Plan. Il secondo nome è quello di Andrea Duilio, un veterano di Vodafone dove lavora da altre 22 anni, nominato appena 8 mesi fa Chief Commercial Officer Consumer del colosso dei telefoni.

Comcast alla fine potrebbe ufficializzare la nomina dell’interno Holmes

Ma a sedere ai piani alti del quartier generale di Rogoredo non è escluso possa essere anche un interno. Se, come pare, la controllante Comcast ha stretto sempre più la sua presa sulla filiale Italia, potrebbe essere che Karl Holmes, Chief Operating Officer per l’Europa del gruppo di Chicago, sia formalmente dichiarato responsabile di Sky Italia. Da quando Ibarra ha annunciato le sue dimissioni, Holmes staziona permanentemente nel palazzo di Santa Giulia dove agisce come fosse una sorta di commissario straordinario. La scelta del nuovo ad dovrebbe essere comunicata a giorni. Giusto il tempo di ponderarla bene, perché la poltrona è di quelle che scottano. Infatti, oltre a dover gestire i contraccolpi della perdita del campionato, ovvero il prevedibile calo di abbonamenti, chi prenderà le redini di Sky dovrà attuare il piano di tagli del personale e dei costi a suo tempo anticipato da Ibarra. Da qui al 2024, saranno 3 mila i dipendenti destinati a uscire, e oltre 300 milioni il risparmio sui costi.