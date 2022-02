La saggezza popolare non ha dubbi: oggi, festività della Candelora, secondo la tradizione cristiana – Giorno della Marmotta, per le consuetudini Usa – si può capire quando finirà l’inverno e, dunque, come sarà la primavera: anticipata o tardiva. Basta guardare il cielo e, soprattutto, la temperatura.

Fuori o dentro l’inverno: i detti della Candelora

Nel nostro Paese, di regione in regione, si susseguono i detti legati alle “previsioni” della giornata. Cambiano i dialetti, rimane la musicalità del verso, ma spesso muta il significato. E non si tratta di sfumature. Il proverbio più diffuso – la più nota è la versione veneta – sostiene che «Quando vien la Candelòra de l’inverno semo fora, ma se piove o tira vento ne l’inverno semo drento». Dunque, se alla Candelora, piove o c’è vento, l’inverno sarà ancora lungo. In alcune zone, però, l’interpretazione è inversa. «Al dé dl’Inzariôla, o ch’al naiva o ch’al piôva dal invêren a sän fòra, mo s’ai é al suladèl a in arän anc pr un mṡarèl», è il detto bolognese, secondo cui il 2 febbraio, che nevichi o piova, dall’inverno siamo fuori, ma se c’è il sole l’inverno durerà ancora un mesetto.

Le ragioni della festività cristiana

Il 2 febbraio, la Chiesa celebra la Presentazione di Gesù al Tempio. La legge di Mosè prevedeva che ogni primogenito maschio della comunità ebraica fosse presentato, dunque “offerto” al Signore, e poi riscattato dai genitori con un sacrificio. In questa giornata, viene effettuata la benedizione delle candele, a simboleggiare Cristo «luce per illuminare le genti», come Gesù viene definito da Simeone alla presentazione al Tempio di Gerusalemme, appunto. La festività è rispettata anche dalla chiesa ortodossa e da varie chiese protestanti. Nel calendario tridentino, la “Candelora” era chiamata “Purificazione della Beata Vergine Maria”. Il richiamo è ancora alla legge di Mosè, che considerava la donna impura del sangue mestruale, per 40 giorni se il figlio era maschio e ben 66 se, invece, era femmina.

Le antiche origini della festa

Prima di essere introdotta nel calendario cristiano, la giornata era comunque celebrata. La tradizione, infatti, rimanderebbe alle antiche feste romane in onore di Luperco, Lupercali, celebrate con grandi fiaccolate. L’intero mese di febbraio, inoltre, legato a Giunone, era dedicato alla “purificazione”. A introdurre la Candelora fu Papa Gelasio I, che mantenne l’idea della festività, anticipandola per far “dimenticare” quella pagana.

La Marmotta “prevede” la primavera

Reso celebre anche dal cinema – indimenticabile il film Ricomincio da capo, del 1993, con Bill Murray e Andie MacDowell – il Groundhog Day, Giorno della marmotta, è stato istituito negli Stati Uniti nel 1886. Tradizione vuole che il 2 febbraio si osservi la tana della marmotta. Se quando l’animale esce, si vede la sua ombra, è segno che la primavera non arriverà prima di sei settimane. In caso contrario, la stagione sta per cambiare e l’inverno ha i giorni contati.