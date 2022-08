Cancro, quasi la metà dei decessi deriva da rischi prevenibili

Quasi la metà dei decessi per cancro derivano da fattori di rischio prevenibili. È il risultato di una nuova ricerca dell’Università di Washington, disponibile sulla rivista Lancet. I dati riportano che il 44,4 per cento delle morti dipende da tre principali cause: fumo, aumento di massa corporea ed eccessivo consumo di alcol. «Si tratta del più grande sforzo mai fatto per determinare il cancro globale», si legge nel documento degli scienziati. Tra i finanziatori del progetto anche la Bill & Melinda Gates Foundation.

NEW—Almost half of global #cancer deaths are due to risk factors, with smoking, alcohol use, and high BMI the greatest contributors, says a new #GBDStudy from @IHME_UW: https://t.co/lhWmwOpe6E pic.twitter.com/0lLuBbVePm — The Lancet (@TheLancet) August 18, 2022

LEGGI ANCHE: Cancro alla tiroide: sintomi, cause, terapie e possibilità di guarire

Cosa indicano i dati del nuovo studio americano sul cancro

Il progetto ha analizzato dati statunitensi e internazionali su decessi e disabilità in relazione al cancro. Sotto la direzione del dottor Chris Murray, gli scienziati di Washington hanno passato in rassegna 204 nazioni fra il 2010 e il 2019, esaminando 23 tipologie di cancro e 34 fattori di rischio. Hanno scoperto che gran parte dei decessi per tumore, sia per gli uomini sia per le donne, si riferisce a trachea, polmoni e bronchi. E sono in aumento, con un rialzo del 20,4 per cento nel decennio scorso. I tassi di mortalità più alti si registrano in Europa centrale e occidentale, Asia orientale, Nord America e America Latina meridionale. Soprattutto però il 44,4 per cento è attribuibile a tre cause prevenibili con la giusta attenzione: si tratta infatti di eccessiva assunzione di alcool, fumo e aumento della massa corporea.

«Modificare le abitudini potrebbe portare alla salvezza di milioni di persone», ha detto alla Cnn William Dahut, direttore dell’American Cancer Society. «L’impatto oscurerebbe persino quello di ogni altro farmaco mai approvato». Basti pensare, ad esempio, al consumo di tabacco nonostante siano noti i suoi legami con il cancro. I dati di un altro studio parallelo, disponibile sull’International Journal of Cancer, documentano la difficile situazione negli States. Nel 2019, il 37,8 per cento dei decessi per cancro in Kentucky è attribuibile al fumo di sigarette. Meglio nello Utah, con il 16,5 per cento, dato minore ma comunque allarmante. Inoltre il consumo di alcol e l’aumento di massa corporea sono ugualmente pericolosi. «Lo screening del cancro sarà sempre più importante nei soggetti maggiormente a rischio».

Un filo rosso unisce il rischio di cancro con le fasce di maggiore povertà

Lo studio su Lancet è accompagnato anche da un editoriale a firma di Diana Sarfati e Jason Gurney della Te Aho e Te Kahu Cancer Control Agency neozelandese. I due scienziati hanno dichiarato che c’è un nesso fra i decessi prevenibili dovuti al cancro e le fasce di povertà nel mondo. «La disponibilità economica influenza gli ambienti in cui le persone vivono», hanno scritto gli esperti. «Modellano le decisioni che le stesse sono in grado di prendere». Nel testo, Sarfati e Gurney sottolineano anche come serva uno sforzo maggiore del settore sanitario, che possa ridurre l’esposizione ai fattori di rischio e aumentare l’accesso alle vaccinazioni che prevengono le infezioni legate al cancro come epatite B e HPV. «Agire in questo campo migliorerà la salute e il benessere, alleviando anche la pressione sugli ospedali».

LEGGI ANCHE: Sigarette, e-cig e lockdown: così in Italia aumentano i fumatori