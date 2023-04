L’ex M5s Cancelleri passa a Forza Italia

Nei giorni scorsi aveva lasciato il Movimento 5 stelle, dicendosi deluso dal presidente Giuseppe Conte. Oggi l’ex viceministro Giancarlo Cancelleri si è presentato alla convention di Forza Italia al Teatro Politeama di Palermo, ufficializzando di fatto il cambio di casacca: l’ex leader regionale pentastellato è passato al partito fondato da Silvio Berlusconi.

Schifani: «Lo accolgo con piacere, Forza Italia partito aperto»

Al Politeama Cancelleri si è seduto dietro al presidente della Regione Renato Schifani e al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. «Forza Italia è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarlo Cancelleri che è stato un avversario di stile e che io accolgo con piacere. Cancelleri è stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell’interesse della Sicilia», ha dichiarato Schifani, ufficializzando di fatto il passaggio dell’ex M5s a Forza Italia. Così lo stesso Cancelleri: «Io non ho tradito nessuno. Non ho elettori in questo momento perché non ho nessun incarico. Non sono candidato e non ho alcun ruolo istituzionale, in Forza Italia non porto nulla e il partito non mi sta dando nulla. Non mi porto dietro nessun voto perché non ho debiti elettorali con nessuno. Oggi sono libero di fare le mie scelte». Cancelleri ha aggiunto che la sua scelta di entrare in Forza Italia è dipesa «all’80 per cento» dalle parole del governatore Schifani, che ha riconosciuto i suoi «sacrifici e sforzi». Ha poi dichiarato: «Tanti mi stanno dicendo che ho fatto la scelta giusta, sia pubblicamente che privatamente, e che sono ben contenti di avermi in questa famiglia. Da oggi comincia un lavoro duro e complicato per dare il mio apporto a una famiglia che è già grande e che ha una sua struttura. Mi metto a disposizione del presidente Schifani e di chi ne avrà bisogno con carattere di attivismo». Così il coordinatore regionale Marcello Caruso: «Siamo una casa aperta, le nostre porte sono aperte a quanti vogliono condividere con noi i nostri ideali. Noi non vogliamo cambiare la Sicilia, vogliamo renderla normale».

Di Battista: «Parabola indegna, al posto suo mi vergognerei»

«Che parabola indegna. Io mi vergognerei come un ladro al suo posto. Ma evidentemente c’è chi la vergogna proprio non la conosce come ormai non conosce la vita al di fuori dei palazzi», ha scritto sui social Alessandro Di Battista, pubblicando l’immagine di Cancelleri alla convention di Forza Italia. «Ad Alessandro piace fare i post su Fb, gli mando un grande saluto. Per me rimane una persona e un amico cui voglio bene. È libero di scrivere quello che vuole, a me non frega assolutamente niente. Come non mi frega dei tanti che in queste ore stanno scrivendo», ha risposto Cancelleri.

Chi è Giancarlo Cancelleri, ex viceministro di infrastrutture e trasporti

Classe 1975 e originario di Caltanissetta, Cancelleri è stato deputato dell’Assemblea regionale siciliana dal 2012 al 2019, ricoprendo vari incarichi tra cui quello di capogruppo M5s e vicepresidente. In questo periodo per due volte (2012 e 2017) si è candidato alla presidenza della Regione Sicilia con il M5s. In seguito è stato viceministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte II e, successivamente, sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi.