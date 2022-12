Tv, dal 21 dicembre tutti i canali Mediaset passano all’HD

I canali Mediaset in HD dal 21 dicembre sostituiranno ufficialmente le versioni precedenti. A dirlo è l’ufficio stampa dell’azienda. Il passaggio era partito nel 2021 e lo scorso 8 marzo si era passati al nuovo formato in alta qualità. I vecchi canali – presenti nella numerazione Tv dal 100 al 500 – erano rimasti per chi ancora non aveva scelto un nuovo decoder o televisore. Ora, si passa alla fase successiva, con i vecchi formati che saranno oscurati.

Canali Mediaset HD dal 21 dicembre, cosa cambia

Gli utenti che utilizzano ancora le vecchie versioni potrebbero essere costretti a risintonizzare il televisore. Se lo schermo continua a restare buio, allora sarà necessario cambiare dispositivo o scegliere un decoder per poter continuare a vedere i programmi dei canali Mediaset. Al momento, le reti più importanti: Rete 4, Canale 5 e Italia 1 trasmettono già in HD, mentre dal 21 dicembre si aggiungeranno anche gli altri dieci canali che si riferiscono sempre a Mediaset. Si tratta di: Iris, 27TwentySeven, La5, Cine34, Focus, TopCrime, Mediaset Italia2, Tgcom24 e Mediaset Extra.

Chi già vede i primi 100 canali televisivi non ha bisogno di fare nulla, perché vuol dire che il dispositivo è già pronto per i nuovi programmi e li trasmette già. Potrebbe essere però utile una risintonizzazione se l’utente ha usato i vecchi canali fino a questo momento.

Cosa succede per i canali Rai

Per i canali Rai, l’appuntamento è il giorno prima, 20 dicembre. Le trasmissioni Rai smetteranno nei canali 501, 502 e 503. In più, passeranno in alta qualità tutti i canali della Rete Ammiraglia. In qualche caso sarà necessario risintonizzare il decoder o il televisore. Se si nota che la risintonizzazione non ha portato a nulla, allora si deve cambiare il dispositivo o acquistare il decoder.

Entrambe le aziende hanno informato sul passaggio ai canali in alta qualità con degli spot trasmessi negli ultimi mesi.