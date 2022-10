Canadair precipitato sull’Etna: chi sono i due piloti morti nell’incidente

Identificati i piloti morti nell’incidente del canadair precipitato sull’Etna. Si chiamavano Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli. I loro corpi sono stati ritrovati dalle forze impegnate per cercarli subito dopo l’impatto del mezzo contro l’Etna. Secondo quanto è stato ricostruito, anche con immagini video, un’ala del veivolo avrebbe colpito le pendici dell’Etna, causando così l’incidente mortale per i due piloti, seppur addestrati, incaricati di procedere per conto di una ditta privata in appalto al Ministero.

Canadair precipitato sull’Etna: identificati i piloti morti

Roberto Mazzone era un pilota che aveva salvato delle vite con il suo atterraggio di emergenza sulla spiaggia di Salerno nel 2003. Matteo Pozzoli, invece, era stato condannato per omicidio colposo e disastro aereo per la tragedia di Monte Lupone, in provincia di Latina. In quell’occasione era morto il suo comandante, Maurizio Poggiali. Allora l’accusa parlò di una manovra azzardata da parte di Pozzoli.

I soccorritori hanno trovato i corpi dei due piloti e la scatola nera del veivolo. L’area di schianto è sotto sequestro. Così le autorità possono procedere con i rilievi, dato che diversi pezzi del canadair sono sparsi su una vasta area. Secondo la procura di Catania, al centro dell’incidente ci sarebbe una manovra azzardata, che avrebbe portato allo schianto per via dell’ala, oppure a una quota troppo bassa per un veivolo di quel genere. C’è anche un’altra ipotesi: che qualcuno abbia dato via al fuoco per ottenere proprio un loro intervento.

Il ricordo dei familiari

«È stato tra i fondatori 45 anni fa, per me era come un fratello, quando non volava si impegnava nelle sua attività all’interno dell’associazione fornendo assistenza sanitaria ai più deboli, anche la notte. L’avevo sentito pochi giorni fa, mi ha detto che sarebbe rientrato a casa a fine ottobre dopo aver terminato il servizio antincendio» così l’amico Giuseppe Satriano ricorda Roberto.

«Siamo sconvolti dal dolore, non riusciamo a parlare» spiegano, invece, i familiari di Matteo. Per il momento, le accuse sono di disastro aviatorio colposo e incendio, a carico di ignoti.