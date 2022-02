«Un grave pericolo e una minaccia alla sicurezza e alla protezione dei residenti, l’emergenza più grave che la nostra città abbia mai affrontato». Dopo oltre dieci giorni di paralisi della capitale canadese per la protesta dei camionisti, il sindaco di Ottawa Jim Watson, con queste parole, ha decretato lo stato di emergenza in città. La Freedom Convoy, come è stata ribattezzata la manifestazione, vede i conducenti di mega-truck e trattori “assediare” la città per dire no all’obbligo di vaccinazione imposto dal governo Trudeau a tutti i camionisti che lavorano sulla rotta transfrontaliera fra Stati Uniti e Canada.

Ottawa, decretato lo stato d’emergenza: ecco cosa prevede

Le proteste che vanno avanti dallo scorso 22 gennaio hanno visto i manifestanti accendere falò davanti al governo, sfilare avvolti nelle bandiere canadesi e intonare slogan contro le autorità. «La dichiarazione dello stato di emergenza riflette il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza e all’incolumità per i residenti rappresentata dalle manifestazioni in corso», si legge nel comunicato. E ancora «Sottolinea la necessità del sostegno di altre giurisdizioni e livelli di governo per fronteggiare la situazione. Fornisce inoltre una maggiore flessibilità all’interno dell’amministrazione municipale per consentire alla città di Ottawa di gestire la continuità aziendale per i servizi essenziali per i suoi residenti e consente un processo di approvvigionamento più flessibile».

Le motivazioni della protesta dei camionisti

Iniziata a metà gennaio, la protesta è cresciuta sensibilmente nel tempo, raccogliendo le istanze dei “no vax”. E la tensione continua a salire, anche a causa di infiltrazioni di provocatori provenienti secondo quanto si apprende dai media locali dagli Usa. Domenica, tra i manifestanti sono comparse bandiere confederate Usa e svastiche naziste. Non solo. É stato anche arrestato un uomo armato di pistola. E già nei giorni precedenti erano stati registrati episodi di vandalismo. La polizia, nella stessa giornata, ha fatto irruzione nel parcheggio usato come “base” dai manifestanti per rifornire i mezzi e ha sequestrato il carburante. Durante le operazioni, sono stati appostati cecchini sui tetti.

Il sostegno di Donald Trump ed Elon Musk

«Avete tutto il nostro supporto», è stato il commento, inatteso, dell’ex presidente Usa Donald Trump a sostegno dei manifestanti. E ad appoggiare la protesta c’è anche Elon Musk. L’obbligo di vaccino per i camionisti era stato annunciato da Canada e Usa già lo scorso anno. Il Canada ha reso operativa la misura il 15 gennaio. Gli Stati Uniti lo hanno fatto pochi giorni dopo, il 22. Non una questione riservata a pochi. La gran parte degli scambi tra i due Paesi avviene proprio via terra. I camion, specie nei weekend, stanno bloccando le strade del centro città e suonano i clacson durante la notte. Anche per questo si sono formati ultimamente capannelli di contromanifestanti che invitano la popolazione a non aggregarsi ai campionisti. Stando a quanto dichiarato dal Toronto Star. «la polizia ha annunciato che chiunque tenti di portare supporto ai manifestanti potrà essere arrestato». Sebbene per il momento è esclusa la presenza dell’esercito per un eventuale sgombero. In un comunicato ufficiale della polizia locale, pubblicato ieri, si legge: «Continuiamo a consigliare ai manifestanti di non entrare a Ottawa e di tornare a casa».

Non solo Ottawa, proteste anche a Toronto e Vancouver

Non soltanto Ottawa. La situazione, infatti, è calda anche in altre città del Paese, da Toronto a Vancouver. E ancora, a Edmonton e Halifax. Nella notte di venerdì, Winnipeg, un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla polizia per aver guidato l’auto contro i manifestanti ferendo quattro persone. Il sito di crowdfunding GoFundMe, intanto, ha annunciato che bloccherà i soldi donati per i camionisti canadesi che protestano contro l’obbligo di vaccino, citando rapporti di polizia su episodi di violenza. Il sito restituirà il denaro ai donatori. Finora era stata raccolta una cifra pari a 5,8 milioni di euro.