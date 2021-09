Canada, 39 minatori intrappolati a 1.200 metri di profondità

Intrappolati a una profondità compresa tra i 900 e i 1.200 metri: è il dramma che stanno vivendo 39 lavoratori canadesi nella miniera di Totten Mine, in Ontario. La causa è un incidente che domenica sera (la notte in Italia) li ha confinati nella profondità della gola. Secondo le prime ricostruzioni, un secchio deputato al trasporto di materiali si sarebbe staccato e avrebbe danneggiato l’ascensore, impedendo la risalita dei minatori.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento non ci sarebbero notizie di ferimenti: nessuno era a bordo dell’ascensore, secondo quanto ha confermato a Radio Canada Danica Pagnutti, portavoce della compagnia brasiliana Vale che è proprietaria della miniera. «Nessuno era a bordo del sistema di trasporto principale quando si è verificato l’incidente» ha detto la Pagnutti.

Con l’ascensore bloccato, alcuni minatori hanno iniziato una lenta risalita dalle profondità, ma al momento sembra che siano riusciti ad arrivare solo a metà del percorso. Gli altri, invece, hanno preferito aspettare che vengano messe a punto le debite operazioni di salvataggio, che sono già in corso.

Ovviamente, serve essere particolarmente rapidi perché l’ossigeno si esaurisce rapidamente. In una nota della società si legge che «le squadre hanno raggiunto i minatori e stanno iniziando a spostarli tramite un sistema di scale di uscita secondario». Ma non tutti sono in grado di camminare e per questo bisogna mettere a punto stratagemmi differenti.

Doug Ford, primo ministro dello stato dell’Ontario, ha rassicurato gli animi sostenendo che non vi siano feriti tra i minatori. Ma, ha aggiunto, servirà del tempo per completare le operazioni di salvataggio. Intanto, fonti vicine alla compagnia mineraria Vale fanno sapere che, una volta messi in salvo i lavoratori, verrà condotta un’analisi per capire se proseguire, o meno, l’attività estrattiva.

Our thoughts are with the 39 miners trapped underground in #Sudbury as rescue teams work to get them safely above ground.

We understand this rescue will take some time and are very relieved to hear the miners are currently uninjured.https://t.co/IpmCwnN1ZP

— Doug Ford (@fordnation) September 27, 2021