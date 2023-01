Canada, malore durante il tg: giornalista sta per svenire e chiude la linea

In Canada, durante il notiziario una giornalista chiude il collegamento per un malessere improvviso. La stessa giornalista ha pubblicato un messaggio su Twitter dando spiegazioni su ciò che è accaduto.

NEW: Canada-based CTV News' field reporter has some sort of medical emergency on camera, appears to nearly collapse during live TV broadcastpic.twitter.com/ggMHxgYlAM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 9, 2023

Il malore della giornalista in Canada

Incidente accaduto in Canada durante il notiziario di domenica del canale CTV Edmonton, la giornalista canadese Jessica Robb stava raccontando il suo servizio riguardante alle famiglie delle vittime del volo PS 752 abbattuto dall’esercito iraniano tre anni fa, quando tutto un tratto ha cominciato a incepparsi con le parole e a barcollare. «Scusa Nahreman, non mi sento molto bene in questo momento e sto per…», ha detto la giovane inviata alla conduttrice del telegiornale.

«Va bene, torneremo da te e ci assicureremo che tu, Jessica, stia bene. Grazie», ha risposto Nahreman Issa chiudendo in fretta il collegamento, anche se poco prima di togliere la linea alla collega, la Robb sembrava in difficoltà e prossima a perdere conoscenza.

Il messaggio lanciato sui social

La giovane giornalista ha pubblicato un messaggio, alcune ore dopo dalla rete sul proprio profilo Twitter: «Domenica sera ho vissuto un momento molto personale e delicato in diretta da allora è stato condiviso migliaia di volte, insieme a teorie infondate sulla causa. Grazie a tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di supporto e di pronta guarigione, li ho letti e apprezzati tutti». In risposta al post ci sono stati tanti commenti negativi rivolti alla Robb che non ha ricevuto solo commenti positivi, in cui ha preso la decisione di rendere privato il suo account e di affidarsi al comunicato ufficiale, reso pubblico dal canale televisivo.

«Ho anche ricevuto una quantità spropositata di attacchi e messaggi di odio, legati a false teorie sul motivo dell’incidente. Non condividerò pubblicamente informazioni mediche private, posso però dire che non c’è motivo di preoccupazione e che la conoscenza del mio background medico fornisce una spiegazione ragionevole a ciò che è accaduto», ha concluso infatti la reporter, aggiungendo che «non è legato in alcun modo al vaccino anti Covid-19».