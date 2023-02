Canada, trovate fosse comuni e tombe con i corpi di bambini vicino a un’ex scuola cattolica

The Canadian Press, citando una fonte proveniente dalla comunità di indigeni canadese First nation, ha rivelato che sarebbero state trovate 17 fosse comuni con oltre 700 corpi di bambini autoctoni a pochi metri dall’ex scuola Marieval Indian Residential, dove già due anni fa è esploso uno scandalo simile. L’istituto scolastico si trova a sud del Saskatchewan, nell’area della Cowesses First Nation, e a frequentarlo sarebbero stati oltre 150 mila bambini. Si trattava di una scuola cristiana finanziata dallo Stato e attiva fino agli anni ’70 del secolo scorso e definitivamente chiusa nel 1997. L’obiettivo era di isolarli dall’influenza delle proprie famiglie per cristianizzarli.

I primi calcoli parlano di altri 750 bambini

Secondo le comunità indigene, i bambini morti e gettati all’interno delle 17 fosse comuni trovate con i radar sarebbero almeno 751, numero in linea con la scoperta dell’estate 2021. Proprio la comunità autoctona locale ha richiesto nei mesi scorsi ulteriori accertamenti per fare luce su un caso che ha sconvolto il Canada e tutto il mondo cattolico. Poco meno di un anno fa, nell’aprile del 2022, anche Papa Francesco ha parlato dei crimini commessi dalla chiesa contro le comunità nel Nord America, prima di recarsi proprio in Canada per una visita durante la quale ha incontrato alcuni rappresentati.

L’ex scuola cattolica Marieval Indian Residential era gestita dalle suore

La Marieval Indian Residential School è stata gestita dalle suore della congregazione di Saint Joseph of Saint-Hyacinthe dal 1898 fino al 1997. Dopo anni di denunce e ricerche, si è fatta luce su una gestione malsana. Perfino il governo canadese ha ammesso che all’interno dell’istituto i bambini delle comunità indigene americane venivano maltrattati. Si parla di abusi fisici e sessuali, causati soprattutto dall’utilizzo della loro lingua madre. L’obiettivo della chiesa sarebbe stata di cristianizzarli e assimilarli alla società occidentale.

I ritrovamenti del 2021: 750 tombe anonime

Nel giugno del 2021 nell’area dell’ex collegio, che intanto è stato distrutto, furono scoperte 750 tombe anonime appartenenti a bambini sottratti a genitori e vittime di abusi. Fosse comuni simili sono state trovate anche nei pressi di altre scuole ormai dismesse. Si parla di almeno 4.100 bambini morti in luoghi simili secondo il Missing Children Project.