Canada, l’assedio di camionisti e no vax: cosa sappiamo

In Canada è in corso una maxi protesta contro l’introduzione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. In particolare, una grande folla di camionisti, circa 10 mila secondo le fonti locali, sta assediando la capitale Ottawa: per motivi di sicurezza il premier Justin Trudeau è stato costretto a nascondersi in un luogo segreto.

Canada, i camionisti del Freedom Convoy

La manifestazione è stata lanciata dal movimento Freedom Convoy la scorsa settimana, nel Canada occidentale: qui decine di camionisti hanno organizzato un convoglio di autoarticolati, partendo da Vancouver in direzione Ottawa, insegno di protesta. Gli autotrasportatori sono arrivati in città sabato: il convoglio di camion giunto nella Capitale sarebbe stato lungo ben 70 chilometri.

CANADA – Truckers against medical discrimination. This convoy is now heading to Ottawa and is 70km long, We stand with you Canada. #NoVaccinePassports #NoMandatoryVaccines #Covid_19 pic.twitter.com/pYGQI6mTty — Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) January 24, 2022

Canada, perché protestano i camionisti

No ai vaccini, alle mascherine, al lockdown. In tempo di pandemia la protesta può avere diverse facce. I camionisti stanno manifestando contro la legge, entrata in vigore il 15 gennaio, in base alla quale tutti i trasportatori che entrano in Canada devono essere vaccinati, requisito imposto anche dagli Stati Uniti per per i camionisti in entrata. Il sindacato dei trasportatori canadesi ha precisato, tuttavia, che la maggior parte degli autisti è vaccinato. Ma non sono solo i camionisti a protestare per le strade di Ottawa e davanti al Parlamento.

Canada, l’allerta è alta a Ottawa

L’allerta è alta. Un responsabile della sicurezza del Parlamento canadese ha consigliato ai deputati di restare chiusi in casa e che le loro abitazioni potrebbero essere un obiettivo die manifestanti. Alla popolazione, di Ottawa e non solo, è stato chiesto di evitare di recarsi nella zona del raduno.

What to see what the start of a revolution looks like

DRONE FOOTAGE FROM OTTAWA, CANADA TODAY 🚛 pic.twitter.com/3hUPZuErpl — Ninnyd 🇬🇧❤️🇺🇸 Waiting~4~the Revolution (@ninnyd101) January 30, 2022

Canada, Trudeau scortato in un luogo sicuro

Qualche giorno fa, il premier Justin Trudeau aveva definito i camionisti diretti verso la Ottawa «una piccola minoranza marginale». Poi la protesta si è allargata: una folla ordinata si è raccolta sotto gli uffici del primo ministro, nonostante il freddo polare. Non solo camionisti, ma anche famiglie, giovani, anziani muniti di pentole. Già al lavoro da remoto dopo che uno dei suoi figli è risultato positivo al Covid, per motivi di sicurezza Trudeau è stato scortato con la famiglia in un luogo segreto.

Canada, Trump appoggia la protesta

«Vogliamo che i valorosi camionisti canadesi sappiano che siamo con loro. Stanno facendo certamente di più dei loro leader per la difesa della libertà americana», ha detto Donald Trump durante un raduno repubblicano a Conroe, in Texas. Gli autotrasportatori canadesi hanno ricevuto anche il supporto di Elon Musk.