Can Yaman: l’attuale fidanzata e la religione dell’attore turco amato dalle donne

Di Can Yaman, attore 32enne di origine turca ed ex fidanzato di Diletta Leotta, è stato già detto tutto. I media sono da mesi sulle tracce dell’uomo, uno tra i personaggi più amati dal pubblico femminile, alla ricerca di notizie ed informazioni che lo riguardano.

L’attore, che ha lasciato la carriera di avvocato nel 2014 per dedicarsi alla recitazione, ha subito dimostrato di avere la stoffa per diventare famoso in tv e nel cinema tanto che, a breve, lo vedremo nel ruolo di Sandokan in una serie tv.

Ad attrarre le donne non è infatti solo la sua bellezza, il fisico muscoloso e il sorriso disarmante: Yaman è entrato nelle case e nel cuore del pubblico proprio attraverso la serie televisiva “DayDreamer le ali del sogno“.

Can Yaman: ecco chi è la fidanzata attuale

Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, Can si è defilato dalla vita mondana e di conseguenza dal gossip, anche perché non è facile riuscire a mantenere una storia d’amore con i paparazzi sempre pronti allo scoop.

Ecco perchè, secondo alcune indiscrezioni, da un po’ di tempo a questa parte l’attore sta frequentando una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Pare che la fidanzata attuale di Can Yaman si chiami Maria Giovanna Adamo e sia originaria di Crotone. Al momento non si hanno altre notizie al riguardo.

Can Yaman: di che religione è

Essendo di origine turca (l’attore è infatti nato a Istanbul), Can Yaman potrebbe essere musulmano. La Turchia è infatti un paese in cui la maggior parte della popolazione segue la religione dell’Islam come credo ufficiale. Tuttavia, dato che non si è mai espresso ufficialmente al riguardo, non si sa se sia praticante o meno.

In genere Can Yaman non ama infatti parlare della sua vita privata e la religione rientra sicuramente tra i dettagli che non ha piacere o interesse a raccontare al pubblico.