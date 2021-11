Can Yaman e Francesca Chillemi: due notti insieme a Roma

Un’anticipazione su Instagram del settimanale Chi ha scatenato il web. Can Yaman e Francesca Chillemi avrebbero passato due notti insieme in un appartamento a Roma. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica una foto con i due a uscire, a distanza di poco l’uno dall’altra, dalla stessa abitazione. Nell’istantanea entrambi sono praticamente camuffati e il portone in questione sarebbe quello del palazzo in cui l’attrice siciliana vice quando si trova a Roma. Can Yaman e Francesca Chillemi stanno recitando insieme nella fiction Viola come il mare, ma secondo la rivista di gossip la loro complicità «è uscita dai confini del set e sembra vivere di vita propria. Al punto che a Roma avrebbero trascorso due notti insieme nella stessa casa». L’attore è stato più volte immortalato entrando e uscendo dal palazzo, spesso con un borsone che testimonierebbe le sue notti passate lì.

Can Yaman e Francesca Chillemi: le reazioni dei social

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. In poche ore il post Instagram ha superato i 15mila like. Tra i commenti, tanti criticano la scelta di camuffarsi per tentare di nascondersi ai fotografi e di nascondere l’eventuale reazione. Molti altri, invece, criticano la scelta del settimanale di diffondere la notizia in questo modo. «Ma prima di scrivere pensate a cosa provocano i vostri articoli? Certo che no è più importante vendere», si legge in uno dei commenti con maggiore reazioni. Altri utenti scrivono: «Nemmeno un po’ di rispetto per una persona che ha una famiglia che ama tantissimo, fate pena». Oppure: «Il rispetto dove sta?». Il riferimento è ovviamente alla donna. L’attrice 36enne, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, ha attualmente una relazione con l’imprenditore Stefano Rosso. I due vivono insieme da tempo e hanno anche una figlia insieme, la piccola Rania, di 5 anni.