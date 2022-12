Il campione stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Nuovo appuntamento che, in occasione del Mondiale in Qatar, unisce il cinema, la tv e il calcio. Stasera 12 dicembre, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda Il campione, film del 2019 con Stefano Accorsi. La trama segue un giovanissimo talento del pallone tanto promettente quanto indisciplinato. La rabbia che riversa in campo spinge il presidente della sua squadra ad affidargli un tutore in grado di calmarlo. Nel cast anche Andrea Carpenzano e Massimo Popolizio. Alla regia Leonardo D’Agostini, qui al suo esordio dietro la cinepresa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il campione, trama e cast del film stasera 12 dicembre 2022 su Rai1

Protagonista del film in onda stasera su Rai1 è Christian Ferro (Andrea Carpenzani), giovane promessa del calcio che gioca nella Roma. Vanta un contratto da milioni di euro e un amore senza freni da parte di tutti i tifosi giallorossi. Nonostante l’immagine da divo, nella vita privata nasconde un carattere il più delle volte esuberante e bellicoso, tanto che la sua rabbia è spesso ingestibile dentro e fuori dal rettangolo verde. La villa di lusso e la Lamborghini con cui si fa vedere per le strade e nei locali della Capitale non potranno mai fargli dimenticare l’infanzia del quartiere Trullo, dove è cresciuto fra povertà e clima difficile.

Le continue bravate spingono a un certo punto la società a prendere decisioni drastiche. Il presidente Tito (Massimo Popolizio) decide di affidare a Christian un tutore, che individua nella figura di Valerio (Stefano Accorsi), insegnante che ha appena perso la cattedra di un liceo romano. Nonostante non conosca il calcio, gli offre uno stipendio ben più alto di quello percepito per la sua posizione come docente, convincendolo a mettersi in gioco sperando di salvare il ragazzo da se stesso. Di fronte a continui fallimenti e umiliazioni, soprattutto nei primi giorni, alterna metodi di insegnamento differenti fra punizioni e riconoscenza. I due pian piano inizieranno a conoscersi e a capire che ciascuno può imparare qualcosa dall’altro. Nel cast anche Ludovica Martino nei panni di Alessia, studentessa di medicina che attira le attenzioni del protagonista e gioca un ruolo cruciale nel suo percorso di rinascita.

Il campione, 5 curiosità sul film stasera 12 dicembre 2022 su Rai1

Il campione, l’approvazione di Totti

In tanti, dopo aver visto il film in anteprima, hanno accostato il protagonista del film a Francesco Totti per il suo straordinario talento con la maglia giallorossa. Il regista ha dichiarato di aver organizzato una visione in anteprima per l’ex capitano della Roma e l’allora moglie Ilary Blasi. I due hanno approvato la pellicola, tanto che la showgirl si è persino commossa durante la proiezione. «È tutto vero», avrebbe detto Totti dopo aver visto il film. «In campo ti adorano tutti, ma quando torni a casa sei solo».

Il campione, l’ispirazione a Balotelli e Cassano

Come hanno dichiarato il produttore Matteo Rovere (Il primo Re, Romulus) e il regista D’Agostini, diversi calciatori hanno offerto contributi e consigli durante la produzione. La storia si ispira però nello specifico a due grandi talenti del calcio italiano che hanno dato molto meno di quanto avrebbero potuto. Si tratta di Antonio Cassano e Mario Balotelli, che hanno macchiato la loro carriera con brutti episodi dovuti al loro carattere esuberante.

Il campione, le riprese nella casa della Roma

Le riprese del film hanno impegnato il cast per circa due mesi fra giugno e luglio 2018. La scelta del periodo estivo non è casuale, in quanto ha permesso alla troupe di muoversi liberamente a Trigoria, dove ogni anno si allenano i giocatori della Roma. La società ha persino messo a disposizione strutture e attrezzatura. Il set del film ha coinvolto per alcune scene anche lo Stadio Olimpico.

Il campione, gli altri lavori del protagonista

Originario della provincia di Ravenna, il protagonista Andrea Carpenzano si è avvicinato alla recitazione per caso. Ha infatti accompagnato un’amica ai provini per un ruolo secondario nel film Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni, ottenendo egli stesso la parte del protagonista. Ha poi recitato in Lovely Boy di Lettieri e nel recente Chiara di Susanna Nicchiarelli che racconta la vita di Santa Chiara. È comparso anche nella serie Immaturi del 2018.

Il campione, critica e riconoscimenti

Apprezzato dalla critica, il film di D’Agostini ha vinto due Nastri d’Argento su quattro nomination. Il regista ha vinto il premio come miglior cineasta esordiente, mentre il secondo riconoscimento è andato all’intera produzione. Due anche le candidature ai David di Donatello, l’una per il regista e l’altra per Stefano Accorsi nella categoria “Miglior attore non protagonista”.