Campionato mondiale della Pizza 2023: Italia trionfa tra 52 paesi partecipanti

Si è conclusa due giorni fa la XXX edizione del Campionato Mondiale della Pizza. La tre giorni di gara si è tenuta dal 18 al 20 aprile, per celebrare «il piatto simbolo del nostro Paese grazie a più di 1000 gare disputate da oltre 700 pizzaioli provenienti da ben 52 nazioni», come riportato nel sito ufficiale della competizione.

I vincitori e le categorie del campionato mondiale della pizza 2023

Le competizioni, divise in 12 categorie, si sono svolte al Palaverdi di Parma dove, oltre all’area espositiva riservata ai partner del Campionato e al Pizza World Forum, sono stati organizzati una serie di incontri tra professionisti della ristorazione. Le discipline affrontate sono state:

pizza classica

pizza Napoletana STG

pizza in teglia e pizza in pala

pizza senza glutine

pizza freestyle

pizza più larga

più le categorie speciali dove è stato valutato il pizzaiolo più veloce e la categoria triathlon.

I nomi dei vincitori

Per la pizza classica, il primo posto è andato a Giuseppe Criminisi, mentre per la pizza napoletana il vincitore è Vincenzo Mansi. Proseguendo la lettura della classifica, Valentino Clemente è arrivato primo per la categoria pizza in teglia e Antonio Di Tella si è distinto arrivando sul podio con la migliore pizza in pala. Ancora un primo posto per la categoria pizza senza glutine, dove ha trionfato Domenico Vassallo. Francis Tolu Botella si è distinto nella categoria freestyle, e ancora Raffaele Di Stasio con Cristian Tolu si sono aggiudicati il primo posto nella categoria pizza a due. Ha vinto invece come pizzaiolo più veloce Andrea Bandinelli; infine per la categoria triathlon festeggia il podio Antonio Di Tella mentre il trofeo Heinz Beck è andato a Caliolo Alessandro.