Camorra, dopo 10 anni risolto il caso dell’omicidio di Salvatore Esposito

Salvatore Esposito, conosciuto anche come Totoriello, è stato catturato e ucciso, e poi sciolto nell’acido, il 27 settembre 2013. A quasi dieci anni di distanza, oggi, i pm antimafia Loreto, Serio e Carrano, coordinati da Rosa Volpe, hanno risolto un caso che sembrava lontano dall’essere chiuso. Il delitto è avvenuto nella zona delle cave di Chiaiano, a Napoli. E sembra che l’uomo avesse intrecciato una relazione sentimentale con la moglie di Giovanni Licciardi, il figlio del capoclan della Camorra Gennaro Licciardi, soprannominato La Scimmia. Adesso, dopo 10 anni, è stato ricostruito l’intero omicidio.

Esposito attirato in una trappola

Secondo quanto ricostruito dai pm, Salvatore Esposito è stato attirato in una trappola da uno dei quattro killer, tutti affiliati al clan Licciardi e arrestati dai carabinieri. Totoriello si è però accorto che stava per accadere qualcosa, ma non è riuscito ugualmente a salvarsi. I tre uomini lo hanno portato alle cave di Chiaiano, ingannandolo con una scusa, quella di andare a trovare il marito di Maria Licciardi, la sorella del boss Gennaro, in latitanza a Marano. Non appena arrivate alle cave, Esposito è stato ucciso a colpi di pistola e poi sciolto nell’acido, in modo tale da distruggere il cadavere.

In carcere i quattro assassini, ma per un altro omicidio

Per l’omicidio i carabinieri hanno arrestato tre uomini del clan Licciardi. Si tratta di Paolo Abbatiello, Gianfranco Leva e Raffaele Prota, che vengano accusati di essere i mandanti dell’assassinio, insieme a Giuseppe Simioli. Gli assassini materiali, invece, sarebbero Carlo Nappi, Crescenzo Polverino, Giuseppe Ruggiero e Alessandro De Luca. Tutti e quattro sono già in carcere, ma per un altro omicidio. Si tratta del clan Polverino-Simioli, una costola dei Nuvoletta, che utilizzavano abitualmente quella tecnica come nel caso di Giulio Giaccio, ragazzo ucciso nel 2000 per un errore di persona.