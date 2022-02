Camionisti no vax, paralizzati Canada e Usa: Ford e Toyota chiudono le fabbriche

La «Freedom Convoy», la protesta dei camionisti contro l’obbligo di vaccino, si abbate sul nord America. Dopo gli effetti avuti sul Canada, con l’assedio a Ottawa, ora tocca agli Stati Uniti subire una vera e propria paralisi. L’impatto del blocco in terra canadese è stato tanto forte da far proliferare le proteste anche negli Usa, dove è stato organizzato il «People’s Convoy». Si tratta di un convoglio di mezzi pesanti che il prossimo 4 marzo si radunerà in California e marcerà verso Washington. Mentre il popolo americano si prepara alla mobilitazione, sostenuta da partiti e personaggi dell’estrema destra, tra cui anche Donald Trump, in Canada i danni economici si fanno sempre più ingenti.

Ford e Toyota chiudono temporaneamente in Canada

La protesta dei camionisti no vax sta causando tantissimi problemi in Canada ormai da diverse settimane. Ford e Toyota, ad esempio, hanno dovuto chiudere temporaneamente numerose fabbriche sul territorio a causa del mancato arrivo dei componenti. Una perdita che si stima in oltre 300 milioni di dollari al giorno e che potrebbe aumentare. Anche Stellantis, il gruppo che controlla la Fiat, sta vagliando la chiusura dopo aver annunciato ritardi per lo stesso motivo. La chiusura dell’Ambassador Bridge, il ponte principale tra Usa e Canada, sta favorendo la paralisi. A Ottawa gli scontri tra polizia e partecipanti continuano serrati, giorno dopo giorno. 23 gli arresti, sebbene il numero rischi di aumentare.

Camionisti no vax, proteste anche in Europa

Anche l’Europa ora teme che le proteste dei camionisti possano espandersi fino a raggiungere la sponda ad este dell’Oceano Atlantico. Parigi si è immediatamente mobilitata per vietare una manifestazione di camion e auto autoproclamatasi «convoglio per la libertà». Una protesta contro le restrizioni anti Covid che avrebbe dovuto paralizzare la capitale della Francia e che è stata vietata dalla prefettura. Sui social sono stati soprattutto gli oppositori al green pass ad aderire e i media francesi parlano di numerosi convogli già partiti da Nizza, Bayonne e Perpignan. Una manifestazione che dovrebbe poi convergere verso Bruxelles. Qui Philipe Close, borgomastro della capitale belga, ha annunciato che il blocco non sarà tollerato.