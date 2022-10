Camionista attraversa a piedi l’autostrada e muore travolto a 40 anni

Camionista attraversa a piedi l’autostrada e muore travolto. Aveva solo 40 anni. Succede sull’autostrada A22 del Brennero, verso le ore 19 di ieri, 9 ottobre. Anche il guidatore che lo ha travolto, un 44enne, ha subìto lievi ferite. Il 40enne era di origine polacca, ma risiedeva da molto tempo a Bologna. L’incidente ha coinvolto tre mezzi diversi. Per accertare la dinamica dell’incidente è intervenuta sul posto la Polizia Stradale di Modena Nord.

Camionista muore travolto, cosa è successo

Non si sa ancora cosa abbia spinto il 40enne ad attraversare a piedi in autostrada. Il suo mezzo era fermo nell’area di sosta di Campogalliano. L’obiettivo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato quello di raggiungere un’altra stazione di servizio, di fronte. Sul posto, oltre alle Forze dell’Ordine, sono arrivate due ambulanze. In più, gli agenti di Modena Nord hanno fatto rallentare il traffico per agevolare i soccorsi.

Per capire come siano avvenuti davvero i fatti, gli agenti hanno provveduto anche con i rilievi di rito. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, purtroppo inutilmente. Infatti, il personale del 118 ha potuto solo accertare il decesso sul colpo del 40enne polacco. Invece, il 44enne che lo avrebbe travolto è stato trasportato all’ospedale Ramazzini di Carpi, in provincia di Modena. Lo scontro avrebbe coinvolto anche altre due persone.

La vittima aveva 40 anni

Non è stato al momento reso noto il nome della vittima. Le motivazioni che abbiano spinto l’uomo ad attraversare l’autostrada sono ancora da accertare e da chiarire. Quello che è certo è che l’uomo ha attraversato quel tratto di autostrada, anche se si tratta di una soluzione molto pericolosa.

Il 44enne in auto avrebbe investito il 40enne, mentre altri due mezzi sarebbero stati coinvolti. Si attendono ulteriori riscontri, dato che per ora si è in una fase di indagine e di rilievi per saperne di più.